Мошенники выманили у родственницы бойца СВО из Бурятии почти 8,5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В общей сложности потерпевшая передала злоумышленникам денежные средства на сумму 8,495 млн рублей, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным полиции, 25 марта в правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина. По ее словам, сперва ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником военкомата, и сообщил о полагающейся госнаграде за погибшего родственника, после чего она назвала номер своего страхового свидетельства.

Затем последовал звонок от мнимой сотрудницы портала «Госуслуги», которая заявила о взломе личного кабинета, хищении персональных данных и переводе денег террористу.

Позже с женщиной связались якобы представители Центробанка и уверили, что счета находятся под контролем, но нужно обновить реквизиты и вернуть «чужие» средства наличными.

Потерпевшая сняла деньги, по указанию аферистов купила новый телефон и через банкоматы внесла средства несколькими операциями. Спустя несколько дней ее убедили получить разрешение органов опеки на распоряжение деньгами детей, оформить преддоговор купли-продажи недвижимости и снять еще 7 млн рублей, которые она передала в указанном месте, якобы для экспертизы.

Позже мошенники потребовали оформить кредит. Этот запрос показался женщине подозрительным, она связалась с родственницей и по ее совету обратилась в полицию.

Ранее в МВД предупредили о различных схемах мошенников против родственников участников спецоперации. Мошенники похитили у вдовы участника спецоперации 3 млн рублей после серии телефонных звонков о якобы помощи с оформлением выплат и наград за погибшего супруга.