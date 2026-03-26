Беглому экс-совладельцу шахты «Листвяжная» Гридину предъявлено обвинение

Беглому экс-совладельцу шахты «Листвяжная» Гридину предъявили обвинение

Tекст: Катерина Туманова

Правоохранительные органы заочно предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями бывшему совладельцу шахты «Листвяжная» Владимиру Гридину, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Он скрылся от следствия после аварии на предприятии в Кемеровской области в 2021 году, в результате которой погиб 51 человек.

Гридин объявлен в международный розыск и заочно арестован. Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия.

По словам источника, Гридин покинул Россию и скрывается в Монако, однако его точное местонахождение неизвестно. В розыскной базе МВД России размещена соответствующая информация о предпринимателе. С 2007 по 2015 год Гридин был депутатом Госдумы и занимал пост заместителя председателя комитета по транспорту.

Правоохранители отмечают, что ему грозит до десяти лет лишения свободы по предъявленной статье.

Напомним, задымление на шахте «Листвяжная» произошло утром 25 ноября 2021 года. В этот момент там находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Однако во время спасательных работ звено горноспасателей перестало выходить на связь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятерым фигурантам дела об аварии на шахте «Листвяжная» предъявили обвинения в ноябре 2021 года. Взрыв в шахте был такой силы, что после него шахта была полностью повреждена, выведены из строя все системы.