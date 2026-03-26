Юрист Валишвили: С апреля меняются правила денежных переводов

Tекст: Алексей Дегтярёв

С 1 апреля 2026 года в России вступят в силу новые требования к переводу средств, пояснила Валишвили РИА «Новости».

«Изменения направлены на совершенствование национальной платежной системы и обеспечения ее соответствия международному стандарту», – заявила она.

Если раньше в реквизитах плательщика было достаточно краткого наименования или отметки ИП, то теперь для юридических лиц и банков потребуется полное или сокращенное наименование, а для граждан – полностью фамилия, имя и отчество. Индивидуальным предпринимателям придется указывать полное имя и правовой статус.

Физическим лицам, ведущим частную практику, необходимо будет прописывать полное имя, вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика. Реквизит «назначение платежа» должен содержать подробные данные о товарах или услугах, номерах и датах договоров и товарных документов, при этом общий объем информации ограничен 210 символами.

В платежных документах появится новый реквизит «фактический плательщик». Его будут заполнять в случаях, когда деньги перечисляет не сам налогоплательщик, а его представитель, например бухгалтер по доверенности, указывая данные плательщика, ИНН или КПП либо полное имя физического лица.

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторингу разрешили получать сведения о транзакциях сервиса быстрых платежей и операций с универсальным платежным кодом. Российские банки с 1 сентября 2026 года будут обязаны применять универсальный QR-код для любых денежных переводов.