Генпрокуратура потребовала изъять электросети у экс-главы МРСК Каитова

Tекст: Алексей Дегтярёв

Как следует из карточки Никулинского районного суда Москвы, антикоррупционный иск к Магомеду Каитову подала Генпрокуратура, передает РБК.

Предварительное заседание по делу назначено на 2 апреля, вторым ответчиком указан Абдул-Малик Мусаев, которого надзорное ведомство считает держателем активов Каитова, пишет РБК.

В иске содержится требование обратить в доход государства 81 трансформаторную подстанцию в Хасавюрте, а также 363 единицы сетевого оборудования. По данным Генпрокуратуры, это имущество принадлежит Каитову через аффилированное лицо.

В июле 2025 года, Черемушкинский районный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры ценные бумаги ПАО «Ставропольэнергосбыт», АО «Ставропольские городские электрические сети», АО «Горэлектросеть» и АО «Кисловодские городские электрические сети».

Эти активы, принадлежавшие Каитову, оценили в 14,3 млрд руб. По версии Генпрокуратуры, он получил 4,3 млрд руб. за счет бюджетных средств и легализовывал доходы через покупку акций и их распределение между аффилированными лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Никулинский суд Москвы принял решение о передаче государству активов экс-главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи почти на 42 млрд рублей.