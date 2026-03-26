    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    26 марта 2026, 03:30 • Новости дня

    «Хезболла» заявила об ударе по штаб-квартире Минобороны Израиля

    Tекст: Катерина Туманова

    Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе по штаб-квартире Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, передает в Telegram-канале государственная телерадиокомпания Ирана.

    «Ливанская исламская организация сопротивления «Хезболла» объявила, что в ответ на нападения на мирных жителей и разрушение инфраструктуры в Ливане, утром в четверг (26 марта 2026 г.) она нанесла удары по целям в Тель-Авиве. Штаб-квартира Минобороны Израиля («Кирия») в центре Тель-Авива и казармы «Дельфин», связанные с военной разведкой, на севере города были обстреляны несколькими ракетами», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» 25 марта заявила, что нанесла ракетный удар по штабу армии Израиля. Армия Израиля сообщила о ликвидации отряда «Хезболлы» в Ливане. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.


    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    15 комментариев


    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    25 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова, пишет агентство Tasnim со ссылкой на военный источник.

    «Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностью создать для него вполне реальную угрозу», – приводит Tasnim слова собеседника, передает РБК.

    Военный представитель подчеркнул, что если США попытаются решить проблему Ормузского пролива «глупыми мерами», то им стоит проявлять осторожность, чтобы не усугубить ситуацию созданием еще одной угрозы. Он также добавил, что Тегеран полностью готов к эскалации, пообещав открыть для противника неожиданные фронты, чтобы «удвоить его затраты».

    Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Аденский залив с Красным морем, его длина составляет около 115 км, ширина – от 26 до 32 км, а средняя глубина – 150 м. Через этот путь и Суэцкий канал ежегодно проходят до 20 тыс. судов, что обеспечивает до 12% мировой морской торговли и треть мировых контейнерных перевозок.

    Пролив находится в территориальных водах Йемена. Ранее военачальник из Йемена Абед аль-Тавр сообщал, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив для судов из США и Израиля в случае войны на стороне Ирана, который считается их союзником.

    Ранее Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль.

    25 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана

    Анпилогов: США вбросами о переговорах пытаются давить на Иран и сбить цены на нефть

    @ Christian Ohde/Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В данный момент полноценные переговоры между Ираном и США маловероятны. Их потенциальное проведение будет зависеть от ситуации на поле боя, а также от формирования на Западе консенсуса о необходимости деэскалации на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом ждет ответа Тегерана о запуске переговорного трека.

    «Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это, скорее, выражение позиций сторон, не более того», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В публичном же поле Вашингтон и Тель-Авив пытаются оказать давление на Тегеран и убедить мировую общественность в том, что переговоры ведутся и даже приводят к каким-то результатам. Но эта чистейшей воды словесная американо-израильская интервенция, помимо прочего, также призвана сбить цены на нефть», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на 15 требований, которые выдвинули США в отношении Ирана. «Я не думаю, что эти условия отвечают запросам Ирана. Более того, они могут быть полностью противоположными. При таких условиях говорить о реальных переговорах не приходится. Стороны банально не слышат друг друга», – заметил спикер.

    «Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет «виноватого», – указал он.

    «К урегулированию иранского кризиса Запад также может подтолкнуть некий консенсус в том, что операция утрачивает смысл и грозит западным странам еще большими потерями. Но пока еще подобные процессы находятся на уровне концепций и идей», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios со ссылкой на два источника сообщило, что США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в прекращении войны, но ситуация в Ормузском заливе усложняет выходы из конфликта, говорится в материале.

    Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на пакистанских чиновников, что США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Документ включает предложение снятия санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничения иранской ядерной программы и ужесточение контроля со стороны МАГАТЭ. Также указывается необходимость возобновления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения, что возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    При этом, как пишет издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Израильское издание Ynet со ссылкой на осведомленные анонимные источники писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о готовности нового иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи запустить переговорный процесс.

    В среду мировые цены на нефть показывали существенное снижение на фоне ожиданий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По данным утренних торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 5%, до 95,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 4,18%, до 88,49 доллара.

    Однако Тегеран в официальных заявлениях не проявляет желания садиться за стол переговоров. «Уровень ваших внутренних конфликтов достиг такой степени, что вы ведете переговоры сами с собой», – говорится в адресованном США иранском заявлении, опубликованном государственным изданием IRIB News.

    Кроме того, Тегеран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана. По словам иранских военных, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».

    Также Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасения новой военной ловушки. Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США.

    Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью. «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил он.

    25 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

    Лихачев: Удар по АЭС «Бушер» нанесен в непосредственной близости от энергоблока

    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

    «Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

    В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

    Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.

    25 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Кремль опроверг получение от Ирана мирного плана США
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью.

    Большинство сообщений по поводу попыток урегулирования ситуации с участием Ирана не являются правдой, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает достоверной информацией об обсуждаемом проекте мирного плана США.

    «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил Песков журналистам.

    Он также уточнил, что иранская сторона не передавала Москве никаких сведений о возможном мирном плане Соединенных Штатов.

    Ранее газета New York Times сообщила о якобы передаче Вашингтоном иранской стороне плана из 15 пунктов по прекращению конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения о якобы сговоре Москвы и Вашингтона по обмену разведданными.

    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    АТОР сообщил о массовой отмене туров россиян в ОАЭ

    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    25 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана

    Гросси назвал «несущественным» урон ядерным объектам Ирана

    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на иранскую инфраструктуру привели к повреждениям ядерных объектов, однако нанесенный установкам урон не считается критическим для их функционирования, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси признал факт повреждений, но успокоил общественность относительно их масштабов, передает ТАСС.

    «Некоторый ущерб, но ничего существенного», – сказал он.

    Руководитель организации также обратил внимание на стремительные темпы развития атомной отрасли Тегерана после 2015 года. По его оценке, иранская сторона добилась впечатляющего прогресса в этой сфере за прошедшее время.

    Гросси уточнил, что республика располагает центрифугами последнего поколения и построила более совершенные установки. Кроме того, у Тегерана появились технические возможности для переработки и металлизации урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ заявило о возникновении угрозы физической целостности иранской АЭС «Бушер». Иранское руководство сообщило о новом ударе по территории этой атомной электростанции.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу

    Политолог Ткаченко: Идея Стармера о коалиции по Ормузскому проливу – имитация деятельности

    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. У них нет плана «Б» по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Британия решила собрать коалицию желающих открытия Ормузского пролива.

    «Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В то же время генсек НАТО Марк Рютте и премьер Британии Кир Стармер видят, что глава Белого дома Дональд Трамп все глубже погружается в иранский кризис, не имея плана «Б». Поэтому Лондон и Брюссель пытаются создать условия для дистанцирования Запада от конфликта, причем они хотят выглядеть солидно», – продолжил он.

    «Загвоздка в том, что в самом западном лагере мало кто воспринимает всерьез какие бы то ни было инициативы нынешнего британского премьера. Говоря бытовым языком, его считают неудачником – что в военных делах, что в дипломатии. К тому же, согласно опросу Ipsos, Стармер – самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», – отметил аналитик.

    «Рютте же эта инициатива нужна для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что пациент по имени НАТО скорее жив, чем мертв. Тогда как украинский кризис и война в Персидском заливе пока демонстрируют обратное. Альянс выпадает из серьезной международной повестки, показывая неспособность к совместным действиям», – указал собеседник.

    «В итоге, судя по всему, Европа в контексте иранского кризиса будет вести себя так же, как и в рамках украинского урегулирования все эти годы. Европейские лидеры будут приходить на переговоры со своим стулом и просить у Вашингтона: «Можно мы здесь посидим? У нас есть хорошая коалиция», – резюмировал политолог.

    Ранее стало известно, что страны, стремящиеся к возобновлению работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Британия предложила провести на своей территории, пишет Politico со ссылкой на анонимных британских чиновников.

    Более 30 государств, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута. Возглавят инициативу генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

    Идея вызвала иронию со стороны Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ. «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – отметил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

    25 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все базы США на Ближнем Востоке уничтожены, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Зольфагари.

    По его словам, после ударов американские командиры и военнослужащие были вынуждены покинуть базы и скрываться в убежищах за их пределами, передает ТАСС.

    Зольфагари подчеркнул, что иранские военные продолжают поиск укрывающихся американских сил. Он обратился к жителям стран региона с призывом помогать выявлять места нахождения военнослужащих США и требовать их изгнания для обеспечения безопасности.

    В среду Иран объявил о начале 80-й волны ударов по позициям США и Израиля.

    Газета The Wall Street Journal сообщала о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе.

    25 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении американского F-18
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Chelsea Arana

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что бойцы военизированного формирования «Басидж» сбили американский истребитель F-18.

    В заявлении КСИР, распространенном агентством Fars, подчеркивается, что самолет принадлежал ВВС США, передает ТАСС.

    Вместе с этим агентство не приводит никаких подробностей о месте и времени произошедшего.

    Ранее Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как иранской ПВО удалось достать американский F-35.

    25 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Росатом объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Глава Росатома Лихачев объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство Росатома сообщило о вывозе группы сотрудников с территории иранской атомной электростанции «Бушер», оставив на объекте часть персонала.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил ТАСС об эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер». По его словам, сегодня утром примерно в 07:20 по московскому времени 163 человека выехали с территории станции в сторону ирано-армянской границы.

    Лихачев подчеркнул, что это не последняя эвакуация сотрудников АЭС. Сейчас на объекте остаются около 300 человек, но на самой площадке планируется оставить не более нескольких десятков работников.

    «Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке», – отметил глава Росатома. Он также добавил, что процесс эвакуации продолжится в ближайшее время.

    Ранее в среду Лихачев сообщал, что ситуация на иранской атомной станции «Бушер» ухудшается после повторного удара по территории у действующего энергоблока.

    До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что атаки на инфраструктуру Ирана привели к повреждениям ядерных объектов, но ущерб не признан критическим.

    Напомним, что повторный удар по территории иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник около 21.00 по московскому времени вблизи действующего энергоблока №1.


