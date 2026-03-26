Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня

Tекст: Катерина Туманова

По данным источников Reuters, знакомых с позицией Ирана, Тегеран связывает окончание войны в том числе с прекращением наступления Израиля на «Хезболлу».

Иранский телеканал Press TV в среду процитировал слова иранского чиновника, заявившего, что Тегеран хотел бы заключить любую сделку с США, чтобы положить конец войне и с Ираном, и с другими «группами сопротивления» в регионе.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в среду, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, указывая на то, что Тегеран пока воздерживался от его решительного отклонения.

«Шесть источников из стран региона сообщили, что Тегеран проинформировал посредников еще в середине марта о том, что он стремится к соглашению, которое также остановило бы нападения Израиля на ливанскую вооруженную группировку «Хезболла», – сказано в материале агентства.

«Хезболла» была основана иранской революционной гвардией в 1982 году и широко известна как региональный альянс вооруженных сил Ирана. 2 марта она ударила по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».

