Ким Чен Ын встретил Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

Tекст: Катерина Туманова

«На месте церемонии стояли государственные флаги КНДР и Белоруссии, также были выстроены почетный караул и почетная кавалерия Корейской Народной Армии (КНА), Центральный военный оркестр Минобороны», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В рамках программы церемонии был дан 21 артиллерийский залп салюта и исполнены государственные гимны Белоруссии и КНДР.

«Александр Лукашенко в сопровождении товарища Ким Чен Ына произвел смотр почетного караула КНА. Состоялся также церемониальный марш почетного караула КНА.

На четверг, 26 марта, запланированы переговоры Лукашенко и Ким Чен Ын в резиденции «Кымсусан», сообщал Telegram-канал «Пул первого».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с конницей встретил Лукашенко в Пхеньяне. Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО.



