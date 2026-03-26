  Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ
    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    26 марта 2026, 01:13 • Новости дня

    Ким Чен Ын встретил Лукашенко на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне

    Tекст: Катерина Туманова

    На площади имени Ким Ир Сена в центре Пхеньяна 25 марта состоялась церемония приветствия президента Белоруссии Александра Лукашенко, прибывшего с официальным визитом в КНДР по приглашению лидера страны Ким Чен Ына.

    «На месте церемонии стояли государственные флаги КНДР и Белоруссии, также были выстроены почетный караул и почетная кавалерия Корейской Народной Армии (КНА), Центральный военный оркестр Минобороны», – сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).В рамках программы церемонии был дан 21 артиллерийский залп салюта и исполнены государственные гимны Белоруссии и КНДР.

    «Александр Лукашенко в сопровождении товарища Ким Чен Ына произвел смотр почетного караула КНА. Состоялся также церемониальный марш почетного караула КНА.

    На четверг, 26 марта, запланированы переговоры Лукашенко и Ким Чен Ын в резиденции «Кымсусан», сообщал Telegram-канал «Пул первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын с конницей встретил Лукашенко в Пхеньяне. Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО.


    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже

    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию
    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    23 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    FT: США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго, пишет Financial Times со ссылкой на слова американского спецпосланника Джона Коула.

    «США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго», – сказано в материале FT, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    24 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством для КНДР
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Южная Корея официально признана враждебным государством для КНДР, статус Северной Кореи как ядерной державы останется неизменным, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва.

    «В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», – приводит слова Ким Чен Ына РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

    Глава КНДР пообещал, что его страна заставит Южную Корею «заплатить беспощадную цену» за любые действий против республики, отметив, что любые провокации будут встречены жестким ответом.

    Ким Чен Ын пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы. Он заявил, что попытки вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия ради экономических выгод были отвергнуты, а мировая ситуация доказала правильность выбранного курса.

    Ким Чен Ын напомнил, что КНДР узаконила ядерную политику и закрепила ее в конституции, а также добилась баланса сил в регионе за счет укрепления ядерных сил.

    По его словам, безопасность страны обеспечивается не обещаниями, а силой, и нынешние международные условия подтверждают необходимость ядерного щита. Лидер КНДР отметил, что США и их союзники постоянно усиливают военное давление на КНДР, однако республика, по его мнению, уже не уязвима для подобных угроз. Он подчеркнул, что ядерный щит гарантирует не только военную безопасность, но и развитие экономики, культуры и улучшение жизни народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на сессии Верховного Народного Собрания северокорейский лидер Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР.

    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей
    @ president.gov.by

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На торжественной встрече в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын встретил белорусского президента Александра Лукашенко с конницей и почетным караулом, сообщают белорусские СМИ.

    Главы двух государств приняли участие в торжественной церемонии на площади имени Ким Ир Сена, сопровождавшейся артиллерийскими залпами и выходом почетного караула, пишет БелТА.

    Это знаковое место, открытое в 1954 году и вмещающее до 100 тыс. человек.

    В красочном церемониале задействовали роту почетного караула и конное подразделение.

    После приветствия делегаций Александр Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение». Белорусский лидер возложил венок к подножию памятника советским воинам.

    Мемориал представляет собой 30-метровую стелу с красной звездой в парке Моранбон. Рядом находится кладбище погибших при освобождении Кореи красноармейцев.

    Напомним, белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила цветы к монументу «Освобождение» по просьбе Владимира Путина.

    23 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Лукашенко разрешил выезд литовских фур из Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение разрешить выезд из страны грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Литве.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами с территории страны, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, уточнив, что решение принято после обращения литовских и польских перевозчиков.

    В сообщении ведомства говорится: «Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств литовской регистрации». Таким образом, фурам с литовскими номерами разрешили покинуть территорию Белоруссии.

    Власти напомнили, что эти транспортные средства с ноября 2025 года оставались в Белоруссии из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Литвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы установили лимит на топливо в баках въезжающих из России и Белоруссии автомобилей.

    Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о полном восстановлении движения грузовых автомобилей через литовскую границу после сбоев.

    23 марта 2026, 13:22 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына не захотела видеть премьер-министра Японии в Пхеньяне

    Tекст: Ольга Иванова

    Сестра Ким Чен Ына отказалась видеть премьер-министра Японии в КНДР; Ким Ё Чжон заявила, что не желает видеть премьера Японии Санаэ Такаити в Пхеньяне, и отметила отсутствие оснований для диалога между странами.

    Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон выступила против визита премьер-министра Японии Санаэ Такаити в Пхеньян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, опубликованное Центральным телеграфным агентством Кореи. Она подчеркнула, что не видит оснований для диалога между двумя странами.

    Ким Ё Чжон заявила: «Мы по-прежнему не имеем тем для разговора с той стороной, которая остается пленником устаревших представлений и нереализуемого упрямства. Хотя это и полностью личная позиция, но я не хотела бы видеть сцену, в которой японский премьер-министр приезжает в Пхеньян». Она отметила, что простого желания японской стороны для организации саммита недостаточно.

    По словам Ким Ё Чжон, КНДР не признаёт вопросы, которые Япония в одностороннем порядке выносит на повестку, и не намерена обсуждать их на переговорах. Она добавила, что руководство страны не видит причин для встречи и не желает садиться за стол переговоров. Для проведения возможной встречи, считает Ким Ё Чжон, Японии необходимо отказаться от «устаревших традиций и привычек», однако нынешняя политика Токио, по ее мнению, движется в противоположном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Японии Санаэ Такаити назвала КНДР ядерной державой во время предвыборных дебатов. Японские власти официально не признают КНДР ядерной державой.

    23 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР и отметил важность двусторонних отношений.

    Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР, сообщается на сайте Кремля.

    В официальном поздравлении Путин отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания наглядно показывает единодушную общественную поддержку курса Ким Чен Ына, направленного на решение социально-экономических задач, защиту суверенитета и законных интересов КНДР на международной арене.

    «В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Путин.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания.

    23 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Песков сообщил о готовности принять Ким Чен Ына в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию после согласования всех деталей, он остается желанным гостем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия всегда будет рада видеть лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил Песков, передает ТАСС.

    По его словам, у руководителя КНДР есть действующее приглашение посетить Россию с визитом.

    «Разумеется, в России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики», – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос агентства.

    Песков добавил, что как только сроки визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться. Он подчеркнул, что приглашение для Ким Чен Ына остается в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны. Явка на выборах составила 99,99%.

    Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю переизбрания Ким Чен Ына и отметил значимость российско-северокорейских отношений.

    24 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    КНДР убрала слово «социалистическая» из названия конституции
    @ Chris Jung/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В КНДР изменили название и содержание конституции, из названия убрали слово «социалистическая», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

    Как сообщает ЦТАК, на второй день сессии Верховного народного собрания КНДР нового созыва с докладом выступил председатель парламента Чо Ен Вон, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что преобразование и дополнение конституции отвечает потребностям «нового этапа развития» революции, а также юридически закрепляет «победоносное продвижение» строительства в стране.

    В докладе объяснили содержание законопроекта, включая переименование основного закона страны. Конституция теперь называется «Конституция Корейской Народно-Демократической Республики», а не «Социалистическая Конституция Корейской Народно-Демократической Республики».

    Верховное народное собрание рассмотрело законопроект и единогласно приняло постановление о внесении изменений и дополнений в основной закон КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР. Южная Корея признана враждебным государством для КНДР. Статус Северной Кореи как ядерной державы остается неизменным.

    25 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила в Пхеньяне цветы к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в благодарность за содействие в спецоперации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

    Делегация Белоруссии почтила память героев у монумента «Освобождение», передает ТАСС.

    В торжественной церемонии принял участие и глава КНДР Ким Чен Ын. Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России – в знак благодарности за помощь в СВО».

    Москва и Пхеньян с 2024 года развивают сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

    Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении районов Курской области от украинских формирований. Владимир Путин и Валерий Герасимов высоко оценили мужество и роль бойцов КНДР в обороне российского региона.

    Ранее президент Владимир Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне в ходе своего визита.

    Путин отметил героизм и мужество военных КНДР при освобождении Курской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским бойцам на территории России.

    25 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Лукашенко прибыл в КНДР

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал официальный визит в КНДР, где запланированы переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном и подписание двустороннего договора о дружбе.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пхеньян, сообщает БелТА.

    В столице КНДР запланированы переговоры Лукашенко с лидером страны Ким Чен Ыном. Основной темой встречи станет обсуждение всего спектра двусторонних отношений, определение ключевых сфер интереса и перспективных проектов.

    Как отмечают в Минске, визит направлен на укрепление договорно-правовой базы и расширение сотрудничества между двумя странами. В ходе визита лидеры Белоруссии и КНДР намерены подписать договор о дружбе и сотрудничестве, который, по словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, станет основой для дальнейшего развития контактов на уровне министерств и ведомств.

    «Самый большой наш интерес в КНДР – укрепление поистине дружеских, партнерских отношений. Здесь наши друзья, они нас ждут. Так же, как мы ждем их у себя в Беларуси. Пришло время более активно развивать отношения», – заявил Рыженков. Он добавил, что комплекс интересующих обе стороны направлений отражён в тексте договора, который подпишут лидеры двух государств.

    Ранее пресс-служба президента Белоруссии сообщила о предстоящем официальном визите Александра Лукашенко в КНДР 25-26 марта по приглашению Ким Чен Ына.

    24 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Анонсирован предстоящий визит Лукашенко в КНДР

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится в КНДР 25-26 марта для обсуждения развития сотрудничества и перспективных проектов между двумя странами.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправится с официальным визитом в КНДР 25-26 марта, передает РИА «Новости».

    В поездке Лукашенко встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном для обсуждения развития сотрудничества и перспективных проектов между двумя странами.

    Пресс-служба белорусского президента уточнила: «Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына 25-26 марта совершит официальный визит в КНДР». Центральным событием визита станут переговоры между лидерами.

    Ожидается, что главы государств обсудят весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, а также определят ключевые сферы взаимного интереса и наиболее перспективные проекты для реализации. В сообщении подчеркивается, что визит призван укрепить договорно-правовую базу и активизировать двустороннее сотрудничество между Беларусью и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ын может приехать в Россию после согласования всех деталей. Ким Чен Ын остается желанным гостем для российской стороны.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран на пост председателя государственных дел страны. Явка на выборах составила 99,99%.

    24 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Лавров анонсировал установку памятника военным КНДР в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Памятник, посвященный военным КНДР, которые помогли освободить Курскую область от украинских боевиков, будет установлен в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что памятник, посвященный военным Корейской Народно-Демократической Республики, которые участвовали в освобождении Курской области от украинских боевиков, планируется установить на территории России, передает ТАСС.

    Он отметил, что такой шаг станет «практическим воплощением Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между Россией и КНДР.

    Лавров подчеркнул, что недавно в столице КНДР – Пхеньяне – уже открыли памятник героям, принимавшим участие в этих событиях, и Россия ответит аналогичным жестом. По его словам, «союзническая помощь корейских друзей» стала важным элементом освобождения региона.

    В апреле 2025 года президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет чтить героев из КНДР, внесших вклад в освобождение Курской области. В тот же период Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о решении Ким Чен Ына воздвигнуть в Пхеньяне памятник в память о подвигах бойцов КНДР в этих событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила вклад военных КНДР в освобождение Курской области.

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в церемонии в честь солдат КНДР, погибших в Курской области.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram заявил о планах увековечить память героев КНДР на курской земле.

    24 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    В США создали спецотдел для защиты от угроз новых технологий

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединённых Штатах появилось новое бюро, которому поручено защищать страну от кибератак и технологических угроз со стороны Ирана, Китая и КНДР.

    О создании в Госдепартаменте США нового подразделения, отвечающего за противодействие угрозам, связанным с новейшими технологиями, сообщает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал ABC News, структура получила название Бюро развивающихся угроз и будет реагировать на вызовы, связанные с кибератаками, использованием искусственного интеллекта и угрозами из космоса.

    «Государственный департамент официально учредил новое подразделение, которому поручено предвидеть опасности, связанные с использованием Ираном и другими противниками США передовых технологий, включая искусственный интеллект, и реагировать на них», – говорится в публикации.

    Американские дипломаты особо выделяют Иран, Китай, Северную Корею и зарубежные террористические организации среди потенциальных источников подобных угроз. Представитель Госдепартамента Томми Пиготт отметил, что новое бюро займётся не только нынешними вызовами в киберпространстве, космосе и критической инфраструктуре, но и рисками, которые могут появиться в ближайшие десятилетия.

    В структуре бюро будет действовать пять управлений: по кибербезопасности, по безопасности критически важной инфраструктуры, по деструктивным технологиям, по космической безопасности и по оценке угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее планировал масштабную реорганизацию с созданием бюро по вопросам искусственного интеллекта и космоса.

    Американская администрация ранее утвердила правила экспорта полупроводников и технологий в сфере искусственного интеллекта.

