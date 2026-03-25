Два человека погибли и один ранен при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Tекст: Катерина Туманова

«В результате целенаправленных ударов ВСУ два человека погибли, один получил ранения. В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений 18-летний юноша скончался на месте. В городе Грайворон от удара дрона по автомобилю погибла женщина», – написал он.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших, а также уточнил, что водитель автомобиля, в котором погибла женщина, получил множественные осколочные ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног.

«Мужчину доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавший будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду в Белгородской области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру. При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб мужчина.

Минобороны сообщило об уничтожении 91 украинского БПЛА за семь часов в среду.

