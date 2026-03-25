Путин поддержал добавление в программу «Пушкинской карты» посещение цирка

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин во время заседания Совета по культуре поручил главе Минкультуры Ольге Любимовой проработать вопрос о включении цирков в программу «Пушкинской карты», сообщается на сайте Кремля. Эта программа предоставляет подросткам и молодежи возможность льготного посещения учреждений культуры по всей стране.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный напомнил президенту, что ранее вопрос о добавлении цирков уже поднимался, но окончательного решения принято не было. Путин поддержал идею, отметив воспитательную роль цирков, а также подчеркнул, что такие посещения важны даже для самых маленьких детей.

«Ольга Борисовна [Любимова], мне кажется, надо поддержать. Там, конечно, не только тигры Эдгарда Вальтеровича бегают и пугают зрителя, восхищают зрителя мужеством и смелостью укротителей, но там много содержательных вещей воспитательного характера. Малыши ходят с удовольствием, а коллеги наши программы соответствующим образом составляют», – заявил Путин.

«Мне кажется, что просто общение с животными, общение с артистами цирка, даже если, на первый взгляд, это все носит развлекательный характер, имеет значение для воспитания даже очень маленьких детей», – добавил президент.

Глава Минкультуры пообещала взять выполнение поручения под личный контроль и отчитаться президенту о результатах проработки вопроса.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о приобретении молодыми россиянами свыше 100 млн билетов по программе «Пушкинская карта»