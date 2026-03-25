Аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать рейсы по согласованию

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Напомним, ранее в этот день Росавиация сообщила, что Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО Минобороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы, а к вечеру среды еще четыре. Дежурные средства ПВО в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.