Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе

Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
«Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.
Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.
«Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.
Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.