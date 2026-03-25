Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе

Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

«Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.

Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.

«Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.

Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.