Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

Tекст: Валерия Городецкая

«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.