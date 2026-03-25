Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова

С соответствующим предложением выступил заслуженный артист России Анатолий Кисляков, сообщил Кремль в Max.
В среду Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Он заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России.
Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.
В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.
Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.
Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.
Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.
Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.
Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.
Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.
«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.
Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.
Лихачев: Удар по АЭС «Бушер» нанесен в непосредственной близости от энергоблока
Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.
«Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.
В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.
Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.
Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.
Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.
Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже
Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».
Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.
Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.
В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.
Большинство сообщений по поводу попыток урегулирования ситуации с участием Ирана не являются правдой, передает РИА «Новости».
Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает достоверной информацией об обсуждаемом проекте мирного плана США.
«Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил Песков журналистам.
Он также уточнил, что иранская сторона не передавала Москве никаких сведений о возможном мирном плане Соединенных Штатов.
Ранее газета New York Times сообщила о якобы передаче Вашингтоном иранской стороне плана из 15 пунктов по прекращению конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения о якобы сговоре Москвы и Вашингтона по обмену разведданными.
АТОР сообщил о массовой отмене туров россиян в ОАЭ
Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».
Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.
Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.
Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.
Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.
Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.
До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.
Машков заявил Путину о запретах уехавших правообладателей на постановки по русской литературе
Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.
Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.
Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.
«Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.
Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.
«Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая работа продолжается», – написал он.
Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 00.30.
Ранее Дрозденко сообщил, что число сбитых над Ленинградской областью дронов достигло 33 штук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ленобласти Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в Ленобласти вечером во вторник. Росавиация временно ограничила прием и вылеты рейсов в аэропорту Пулково в ночь на среду.
Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.
По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.
«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.
Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников ДПС Илью Климанова и Максима Горбунова, которые погибли при исполнении служебных обязанностей во время теракта в Москве, передает РИА «Новости».
В документе отмечается, что награды присуждены посмертно за проявленное мужество и самоотверженность.
Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве.
Погибших полицейских похоронили с воинскими почестями.
В ГУ МВД по Москве пообещали оказать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.
«Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.
«Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.
Экс-замглавы Курской области Смирнов обвинил Старовойта в получении откатов на укреплениях
Смирнов дал показания как свидетель по делу о взятке, передает РИА «Новости». «Я не знаю и не помню всех подрядчиков, которые осуществляли строительство как на территории ДНР и Курской области, так и подрядчиков, осуществляющих строительство фортификационных сооружений. Всего за период с февраля 2022-го по август 2024 года, Старовойт получил откаты со стороны... в мангушском Мариуполе, от сделок с фортификационных сооружений на территории Курской области около 100 миллионов рублей», – заявил Смирнов.
Напомним, уголовные дела в отношении Смирнова и его заместителя поступили на рассмотрение в Ленинский райсуд Курска в начале февраля. В сентябре его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере.
Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе в июле прошлого года. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.
Захарова: Киев готовит боевиков для борьбы с законными правительствами стран
По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.
Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.
В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.
Замглавы МИД Галузин: Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу
Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.
«Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.
В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.