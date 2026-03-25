  Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ
    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    25 марта 2026, 21:34 • Новости дня

    Путин утвердил празднование 250-летия Пятигорска

    Путин постановил организовать празднование 250-летия Пятигорска в 2030 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент утвердил проведение праздничных мероприятий к 250-летию Пятигорска, которое будет отмечаться в 2030 году.

    Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 250-летия со дня основания Пятигорска Ставропольского края. Об этом говорится в документе на портале официального опубликования правовых актов.

    В документе указано: «В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания города Пятигорска Ставропольского края постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города Пятигорска Ставропольского края».

    Также органам государственной власти субъектов России и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Калининградской области пригласил президента России на празднование 80-летия региона.

    Ранее во Дворце культуры имени Ленина в Луганске прошло торжество в честь 230-летия города, где вручили медали и грамоты луганчанам.

    До этого президент России в поздравительной телеграмме к 200-летию Ессентуков выделил достижения города и вклад жителей в развитие туризма.


    25 марта 2026, 21:08 • Новости дня
    Путин раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине подписывали письма с ее осуждением, сейчас никак не выражают свою позицию по поводу действий США и Израиля в отношении Ирана, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре.

    «Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма – я так понимаю, что после начала СВО. Но, уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Путин, комментируя выступление писателя Захара Прилепина, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что отсутствие реакции со стороны известных деятелей культуры на события в Иране говорит о зависимости их «совести» от политической конъюнктуры.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре.

    25 марта 2026, 22:02 • Новости дня
    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе

    Машков заявил Путину о запретах уехавших правообладателей на постановки по русской литературе

    Машков: Уехавшие за рубеж правообладатели запрещают спектакли по русской литературе
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Нужно цивилизованным способом решать вопрос того, что уехавшие за границу наследники некоторых авторов мешают ставить на сцене произведения своих предков, заявил президент Владимир Путин.

    Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании Совета по культуре с просьбой дать поручение рассмотреть возможность постановки спектаклей по произведениям русской литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами, передает ТАСС.

    Он пояснил, что уехавшие из России наследники великих авторов запрещают театрам ставить спектакли на основе произведений своих предков. По его словам, это приводит к тому, что в России продолжается «геноцид российской культуры», а отказ наследников грозит забвением самих авторов.

    Президент Владимир Путин поддержал идею цивилизованного решения вопроса и подчеркнул важность уважения к правам наследников, но также отметил, что их позиция может привести к тому, что произведения не будут ставиться и будут забыты. Путин выразил уверенность, что решение можно найти цивилизованным способом, следует из сообщения в Max Кремля.

    «Они сами не авторы, у них есть какие-то права, и надо относиться к этому, безусловно, с уважением. Но, как Вы точно совершенно сказали, сформулировали, их не волнует даже, что в других странах многие произведения и ставиться-то не будут. Это просто приведёт к забвению этих авторов – вот и всё. Поэтому, безусловно, нужно этим позаниматься. Повторяю – цивилизованным способом нужно решать этот вопрос, и, мне кажется, мы сможем найти эти решения», – заявил Путин.

    Ранее ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил расценивать творчество иностранных агентов как принадлежащие российской культуре трофеи.

    Депутат Госдумы Дмитрий Певцов призвал полностью отказаться от постановок по произведениям таких авторов на отечественной сцене.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    Путин призвал к усилению контроля над иностранным кино в России
    @ Maxim Platonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости более строгого контроля над иностранным кино в стране.

    По его словам, через зарубежные фильмы на российский рынок без должного регулирования попадает идеологически неправильная информация, передает ТАСС. Обсуждая вопрос квотирования иностранного кино на заседании Совета по культуре, Путин подчеркнул, что в ряде стран такие вопросы решаются гораздо жестче. Он обратил внимание на то, что Россия часто финансово не поддерживает собственных кинематографистов, а средства, наоборот, уходят на поддержку зарубежного контента.

    «Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные», – сказал президент. Он добавил, что речь не идет о полном запрете иностранного кино, но необходима выстроенная система, которая будет способствовать развитию отечественной киноиндустрии и контролю содержания, поступающего из-за рубежа.

    Напомним, Путин в среду по видеосвязи проводит заседание Совета при президенте по культуре. В ходе заседания он одобрил предложение писателя Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, а также раскритиковал осудивших СВО деятелей культуры за молчание об атаке на Иран.

    25 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    Путин наградил посмертно погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил указ о присвоении орденов Мужества посмертно сотрудникам ДПС Илье Климанову и Максиму Горбунову, погибшим во время недавнего теракта в Москве.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества сотрудников ДПС Илью Климанова и Максима Горбунова, которые погибли при исполнении служебных обязанностей во время теракта в Москве, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что награды присуждены посмертно за проявленное мужество и самоотверженность.

    Ранее сотрудники ДПС Илья Климанов и Максим Горбунов погибли при исполнении служебных обязанностей в результате взрыва в Москве.

    Погибших полицейских похоронили с воинскими почестями.

    В ГУ МВД по Москве пообещали оказать семьям погибших сотрудников всестороннюю поддержку.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    25 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре одобрил предложение Захара Прилепина о создании международной литературной премии.

    Владимир Путин одобрил предложение Захара Прилепина о создании альтернативной международной литературной премии, не зависящей от политической ситуации, сообщается на сайте Кремля.

    «Идея правильная, хорошая. У людей должны быть альтернативы – у талантливых людей, добивающихся выдающихся результатов, показывающих эти результаты и нашей стране, и всему читающему мировому сообществу», – заявил президент.

    Путин добавил, что обязательно поручит Министерству иностранных дел заняться данным вопросом, а сам планирует обсудить детали с коллегами напрямую.

    «Надо это сделать, обязательно поработаем. Я с коллегами тоже поработаю напрямую. И МИД поручу это сделать», – добавил глава государства.

    Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил о необходимости поддерживать авторов, создающих произведения для детей.

    25 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    Путин: Арест Бутягина показывает, с кем Россия имеет дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что арест в Польше археолога Александра Бутягина лишь подтверждает, с кем Россия имеет дело.

    Арест археолога Александра Бутягина лишний раз показывает, с кем Россия имеет дело, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре, сообщается на сайте Кремля.

    «То, что сейчас с археологом Бутягиным происходит, просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело», – сказал глава государства, выступая по видеосвязи перед участниками заседания.

    Президент подчеркнул, что Бутягин занимался археологическими раскопками в Крыму еще с советских времен, причем все экспедиции проходили в согласовании с властями.

    «Что касается учёного, который занимался раскопками в Крыму, он занимался, по-моему, в советское время, и тогда, когда Крым находился в составе Украины, – во все времена. И в последнее время занимался, ничего не менял, всё у него было по договорённости всегда с властями», – сказал Путин ходе заседания Совета по культуре.

    Бутягин – известный археолог, автор множества научных работ, в том числе по античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в VI веке до нашей эры. Согласно информации на сайте Эрмитажа, он занимает должность заведующего сектором отдела античного мира и является секретарем археологической комиссии музея.

    Ранее польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину.

    Ученый назвал вероятную выдачу Киеву угрозой для своей жизни и здоровья.

    Совет по правам человека направил обращение к омбудсмену Польши по вопросу экстрадиции российского археолога Бутягина.

    25 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС более 100 тыс. долларов наличными

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз из страны наличных денежных средств и золотых слитков.

    Согласно документу, начиная с 1 апреля, запрещается вывозить из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличные деньги на сумму, превышающую 100 тыс. долларов, передает ТАСС.

    Также с 1 мая вступает в силу запрет на вывоз из России золотых слитков массой более ста граммов.

    В прошлом году в России предложили ограничить вывоз золота 100 граммами.

    25 марта 2026, 13:31 • Новости дня
    Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы в Пхеньяне в благодарность за помощь в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Белорусская делегация во главе с Александром Лукашенко возложила в Пхеньяне цветы к монументу «Освобождение» по просьбе президента России Владимира Путина в благодарность за содействие в спецоперации, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

    Делегация Белоруссии почтила память героев у монумента «Освобождение», передает ТАСС.

    В торжественной церемонии принял участие и глава КНДР Ким Чен Ын. Пресс-служба белорусского лидера отметила: «Букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России – в знак благодарности за помощь в СВО».

    Москва и Пхеньян с 2024 года развивают сотрудничество в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

    Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении районов Курской области от украинских формирований. Владимир Путин и Валерий Герасимов высоко оценили мужество и роль бойцов КНДР в обороне российского региона.

    Ранее президент Владимир Путин возложил венок к монументу «Освобождение» в Пхеньяне в ходе своего визита.

    Путин отметил героизм и мужество военных КНДР при освобождении Курской области.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал установку памятника северокорейским бойцам на территории России.

    25 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    Путин поддержал возвращение федерального статуса хору Попова
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время неформального разговора с лауреатами премий в сфере культуры поддержал возвращение федерального статуса Большому детскому хору имени Попова.

    С соответствующим предложением выступил заслуженный артист России Анатолий Кисляков, сообщил Кремль в Max.

    В среду Путин вручил премии молодым деятелям культуры. Он заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России.

    25 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков рассказал о темах для обсуждения на заседании Совета по культуре

    Песков: На заседании Совета по культуре обсудят российское кино

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В повестку заседания Совета по культуре включили вопросы о поддержке и развитии российского кинематографа, а также отчеты по выполнению предыдущих поручений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Заседание Совета при президенте России по культуре будет во многом посвящено мерам поддержки развития отечественного кинематографа, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в рамках мероприятия ожидается множество выступлений, в том числе вступительное слово главы государства Владимира Путина.

    Песков пояснил, что помощник президента Владимир Мединский расскажет о выполнении поручений, данных на предыдущем совете. Кроме того, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров выступит с докладом о месте кино в школьной программе, а кинорежиссер Никита Михалков обсудит вопросы государственной поддержки российского кино. Особое внимание, по словам Пескова, будет уделено именно поддержке отечественного кинематографа.

    Песков также поздравил работников культуры с профессиональным праздником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторским коллективам за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.

    Министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры и отметила их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.

    25 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в среду встретиться с вьетнамским премьер-министром Фам Минь Тинем, сообщил пресс-секретарь главы российского государства.

    Встреча пройдет в середине дня в Кремле, указал Песков, передает РИА «Новости».

    «Отношения всеобъемлющего партнерства объединяют нас с Вьетнамом. Премьер-министр Вьетнама продуктивно работал в Москве эти дни», – добавил он.

    По словам Пескова, вьетнамский политик также встречался с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу и с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

    Напомним, Фам Минь Тинь отправился в воскресенье с официальным визитом в Россию.

    25 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама

    Путин сообщил о росте товарооборота России и Вьетнама на 5,7%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на 5,7% за первые месяцы 2026 года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем в Кремле.

    Российский лидер также сообщил о подписании соглашения по строительству первой атомной электростанции во Вьетнаме, сообщается на сайте Кремля.

    Путин отметил, что на встрече планируется обсудить широкий круг вопросов. «Хочу подчеркнуть: мы всегда рады видеть наших вьетнамских друзей в России», – заявил президент.

    Напомним, Путин в среду встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    25 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил премии молодым деятелям культуры
    Путин вручил премии молодым деятелям культуры
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год.

    В начале церемонии президент РФ Владимир Путин обратился к лауреатам с приветствием и поздравлениями. Президент отметил значимость вклада молодых деятелей в развитие российской культуры и подчеркнул, что их успех является вкладом в будущее страны.

    «Все ваше творчество, ваша работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью. Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше, чем мы. Ваш успех, дорогие друзья, – это, безусловно, вклад в будущее России. Поздравляю вас», – заявил российский лидер, его слова приводит Кремль в Max.

    Лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры 2025 года стали режиссер Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, а также оперные певцы Игорь Морозов, Алина Черташ и Полина Шабунина. Абулкатинов отмечен за работу в области современного театра и развитие молодежной аудитории, Миллер – за яркие сценические образы и вклад в преемственность театральных и кинематографических традиций. Морозов, Черташ и Шабунина получили премию за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», поставленной на сцене Большого театра.

    Премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества удостоены дирижер и педагог Анатолий Кисляков, радиоканал «Детское радио» и Музей истории военной формы. Кисляков награжден за вклад в развитие отечественной хоровой традиции и многолетнюю работу с Большим детским хором. «Детское радио» отмечено за создание современной культурно-просветительской среды для детей, объединяющей образовательные, развлекательные и патриотические проекты. Музей истории военной формы получил премию за деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

    Ранее министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры, подчеркнув их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.

