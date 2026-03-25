Путин утвердил празднование 250-летия Пятигорска

Путин постановил организовать празднование 250-летия Пятигорска в 2030 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 250-летия со дня основания Пятигорска Ставропольского края. Об этом говорится в документе на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано: «В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания города Пятигорска Ставропольского края постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города Пятигорска Ставропольского края».

Также органам государственной власти субъектов России и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею города.

