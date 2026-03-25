Песков: Россия сигнализирует США и МАГАТЭ о своей озабоченности ударами по «Бушеру»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сообщил, что Россия официально уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Соединенные Штаты о своей озабоченности после ударов по иранской атомной электростанции «Бушер».

Песков отметил: «Мы в первую очередь МАГАТЭ передаем сигналы о последствиях ударов по АЭС «Бушер». Конечно, наши чрезвычайные озабоченности мы сигнализируем всем, и США тоже сигнализируем».

Он подчеркнул, что Москва считает важным донести свою позицию по данному вопросу до всех заинтересованных сторон, особенно с учетом возможных рисков для ядерной безопасности региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация на иранской атомной станции «Бушер» продолжает развиваться по негативному сценарию после повторного удара по территории у действующего энергоблока.

Новый удар по территории станции был нанесен вблизи энергоблока номер один. Руководство Росатома сообщило о вывозе группы сотрудников с территории станции, на объекте работает часть персонала.