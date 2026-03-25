Песков рассказал о будущей должности уполномоченного по правам человека Москальковой

Tекст: Валерия Городецкая

Песков отметил, что решение о новой позиции для Москальковой будет принято лично главой государства Владимиром Путиным, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможном расширении числа сроков работы уполномоченного по правам человека, Песков заявил, что ему неизвестно о принятии каких-либо решений по этому поводу.

По закону «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», омбудсмен назначается на пять лет и может занимать должность не более двух сроков подряд. Татьяна Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.

В июне 2024 года Путин провел встречу с Москальковой.