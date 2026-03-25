Путин заявил о вдохновляющей работе деятелей культуры России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в День работника культуры заявил, что деятельность представителей этой сферы вдохновляет всех граждан страны, передает ТАСС. В своей речи глава государства процитировал одного из участников церемонии, отметившего, что сама работа в сфере культуры является источником вдохновения. Путин добавил: «Хотел бы послать вам «ответную шайбу»: ваша работа и результаты вашей работы, безусловно, являются источником вдохновения для всей страны».

В среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентских премий для молодых деятелей культуры и авторов произведений и проектов для детей и юношества за 2025 год.

Лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры 2025 года стали режиссер Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, а также оперные певцы Игорь Морозов, Алина Черташ и Полина Шабунина. Абулкатинов отмечен за работу в области современного театра и развитие молодежной аудитории, Миллер – за яркие сценические образы и вклад в преемственность театральных и кинематографических традиций. Морозов, Черташ и Шабунина получили премию за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», поставленной на сцене Большого театра.

Премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества удостоены дирижер и педагог Анатолий Кисляков, радиоканал «Детское радио» и Музей истории военной формы. Кисляков награжден за вклад в развитие отечественной хоровой традиции и многолетнюю работу с Большим детским хором. «Детское радио» отмечено за создание современной культурно-просветительской среды для детей, объединяющей образовательные, развлекательные и патриотические проекты. Музей истории военной формы получил премию за деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

