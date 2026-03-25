Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Tекст: Валерия Городецкая

В начале церемонии президент РФ Владимир Путин обратился к лауреатам с приветствием и поздравлениями. Президент отметил значимость вклада молодых деятелей в развитие российской культуры и подчеркнул, что их успех является вкладом в будущее страны.

«Все ваше творчество, ваша работа сложены истинным талантом, огромным трудолюбием и гражданской ответственностью. Они утверждают лучшее, что есть в нашей великой отечественной культуре: неравнодушие, стремление к справедливости, безграничную любовь к родной стране, стремление к тому, чтобы наши дети были лучше нас, лучше, чем мы. Ваш успех, дорогие друзья, – это, безусловно, вклад в будущее России. Поздравляю вас», – заявил российский лидер, его слова приводит Кремль в Max.

Лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры 2025 года стали режиссер Мурат Абулкатинов, актер Владислав Миллер, а также оперные певцы Игорь Морозов, Алина Черташ и Полина Шабунина. Абулкатинов отмечен за работу в области современного театра и развитие молодежной аудитории, Миллер – за яркие сценические образы и вклад в преемственность театральных и кинематографических традиций. Морозов, Черташ и Шабунина получили премию за исполнение главных партий в опере Сергея Прокофьева «Семен Котко», поставленной на сцене Большого театра.

Премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества удостоены дирижер и педагог Анатолий Кисляков, радиоканал «Детское радио» и Музей истории военной формы. Кисляков награжден за вклад в развитие отечественной хоровой традиции и многолетнюю работу с Большим детским хором. «Детское радио» отмечено за создание современной культурно-просветительской среды для детей, объединяющей образовательные, развлекательные и патриотические проекты. Музей истории военной формы получил премию за деятельность, направленную на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения.



Ранее министр культуры России Ольга Любимова поздравила работников культуры, подчеркнув их вклад в сохранение и передачу культурного наследия будущим поколениям.