Песков сообщил о риске дефицита российской нефти на рынке

Tекст: Ольга Иванова

В мире сохраняется высокий спрос на российскую нефть, что подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, Россия получает множество заявок на поставки, и этот интерес исходит не только от Вьетнама.

Песков подчеркнул: «Спрос большой, спрос на альтернативные направления, поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять». Он отметил, что Россия уже сейчас сталкивается с активным интересом со стороны различных стран.

По словам Пескова, если тенденция сохранится, Россия вскоре может столкнуться с нехваткой возможностей для удовлетворения всех новых запросов на поставки нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил полный переход на поставки российских энергоресурсов в страны с растущим спросом, если это будет выгоднее. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась закупать российский газ даже при угрозе энергетических отключений в Евросоюзе.