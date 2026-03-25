Два человека пострадали в Москве при взрыве газового баллона на стройке

Tекст: Денис Тельманов

Взрыв газового баллона произошел на стройке здания на улице Борисовские пруды на юге Москвы, передает ТАСС.

По информации агентства, в результате происшествия пострадали два человека. Собеседник агентства сообщил: «На стройке здания на улице Борисовские пруды произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали два человека».

Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются специалистами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, из жилого дома на юге Москвы после взрыва эвакуировались 150 человек.

В городе Туапсе в Краснодарском крае произошел взрыв газового баллона в многоквартирном доме. В жилом доме в Севастополе случился взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.