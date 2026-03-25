Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

Tекст: Алексей Дегтярёв

О задержании Чернова сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за того, что 78-летний Чернов не потушил сигарету, от которой загорелся диван.

Между тем в Главном следственном управлении СК по Москве пояснили, что задержан человек, причастный к возгоранию, проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

Назначено несколько судебных экспертиз, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Между тем в прокуратуре города указали, что число погибших при пожаре увеличилось до четырех. В медучреждении скончался один из пострадавших.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медцентре на Новослободской улице.