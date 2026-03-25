В Таиланде похоронили найденную мертвой россиянку

В Бангкоке похоронили найденную мертвой россиянку Веронику Партнову

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пропавшая в конце декабря 2025 года россиянка Вероника Партнова найдена мертвой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских волонтеров, работающих в Таиланде. Ее тело было обнаружено и похоронено во временной могиле на кладбище для невостребованных тел при Институте судебно-медицинской экспертизы в Бангкоке.

По словам волонтеров, тело Партновой изначально было найдено 27 декабря в квартире кондоминиума в Паттайе, где девушка проживала. Местные власти доставили тело сначала в морг одной из больниц города, а затем в институт в Бангкоке.

Волонтеры отмечают, что поиски девушки велись по просьбе ее родственников, которые искали ее с конца декабря. О причинах смерти россиянки пока не сообщается.

Ранее на острове Самуи в Таиланде 36-летний российский турист погиб, сорвавшись с 20-метровой скалы. До этого полиция Таиланда сообщила о гибели россиянина Михаила Емельянова в Паттайе, который был похищен и убит.

А в ноябре в районе Паттайи нашли тело еще одного россиянина, выпавшего за борт прогулочного катера у острова Лан.



