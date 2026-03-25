Чернышенко поблагодарил «Единую Россию» за поддержку детей и молодежи

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил: «Мы обеспечили доступность мест в детских садах для детей от трех до семи лет. Совместно с регионами по поручению Президента сейчас настраиваем доступность и удобный график работы», говорится на сайте ЕР.

Чернышенко также подчеркнул, что за последние пять-шесть лет создано более миллиона новых мест в школах, а ключевой стала программа капитального ремонта, инициированная «Единой Россией» и поддержанная президентом. В программу по контролю за ее реализацией вошли депутаты, родители, общественники и крупные строительные компании, а в рамках самой программы уже отремонтировано более 6,5 тыс. школ.

По словам вице-премьера, ключевая задача – подготовка востребованных специалистов для всех отраслей экономики через национальный проект «Кадры», синхронизированный с потребностями регионов и предприятий. Более двадцати тысяч кабинетов, в том числе естественно-научного профиля, были оснащены современным оборудованием, из которых более двадцати процентов – в Приволжском федеральном округе. По итогам 2025 года доля выпускников, выбравших соответствующие ЕГЭ, составила 33,1%.

В рамках работы программы создано более тысячи центров дополнительного образования, включая более 330 IT-кубов и почти 550 технопарков. Чернышенко отметил предприятия-партнеры, такие как «Красное Сормово», агрокомплекс «Новотроицкий», Пермская научно-производственная приборостроительная компания и концерн «Калашников», которые вносят вклад в оснащение инфраструктуры. В 2025 году более 63% выпускников школ выбрали рабочие профессии.