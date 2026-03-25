В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна

Tекст: Ольга Иванова

Скелет, который с высокой долей вероятности принадлежит знаменитому мушкетеру д’Артаньяну, обнаружили в церкви города Маастрихт на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS. Останки нашли в феврале во время ремонтных работ после проседания пола, на месте бывшего алтаря, где традиционно хоронили только знатных людей.

Ученые обнаружили в области груди фрагменты мушкетной пули, а рядом с телом – французскую монету. По словам археологов, речь, скорее всего, идет о Шарле де Бац де Кастельморе, графе д’Артаньяне, который командовал королевскими мушкетерами и был приближен к Людовику XIV.

Д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, предположительно от ранения в грудь или горло, и, вероятно, был похоронен там же из-за продолжающихся боевых действий. До сих пор точное место его захоронения оставалось неизвестным.

Для подтверждения личности найденного скелета взят образец ДНК, который сейчас исследуют в Мюнхене и сравнивают с ДНК потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац. «Мы ждем результатов анализа ДНК, но на данный момент ничто не противоречит тому, что это останки д’Артаньяна», – заявил археолог Вим Дейкман.

Д’Артаньян считается национальным героем Франции и прославился во всем мире после публикации романа Александра Дюма «Три мушкетера» в 1844 году.