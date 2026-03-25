Банки России начали снижать объемы кредитов застройщикам

Банки сократили объем открытых кредитных линий застройщикам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Объем кредитования застройщиков в России в начале 2026 года заметно снизился. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на заседании Общественного совета при Минстрое РФ, передает ТАСС.

Стасишин заявил: «В начале этого года мы видим, что банки снижают объем кредитования застройщиков как по новым проектам, так и текущим. Объем открытых кредитных линий застройщикам сократился за месяц практически на 482,5 млрд рублей и составил 22,3 трлн рублей на 1 февраля».

По данным Минстроя, в январе раскрытие эскроу-счетов составило 665 млрд рублей. Это на 57% больше по сравнению с январем 2024 года. При этом остатки средств на счетах эскроу уменьшились на 131,4 млрд рублей.

Ранее Минстрой напомнил застройщикам об отмене моратория на штрафы за перенос сроков сдачи жилья. До этого Банк России предлагал лишить банки права участвовать в госпрограммах ипотеки при взимании комиссий с застройщиков.

А Минфин подготовил законопроект о повышении страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и счетам эскроу.



