Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин передал приглашение Генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламу посетить Россию в любое удобное для него время, сообщает ТАСС. Соответствующее послание глава государства передал через премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня во время встречи в Москве.

Путин подчеркнул, что у него с То Ламом сложились хорошие деловые и личные дружеские отношения. «Еще раз хочу подчеркнуть, мы всегда будем рады видеть его в России в любое удобное время», – заявил президент.

Кроме того, российский лидер поздравил вьетнамского премьера с успешным проведением XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и отметил, что в России внимательно следили за этим важным событием в жизни Вьетнама.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.