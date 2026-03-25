Морколлегия выработала меры для защиты судов из России

Совещание Морской коллегии России прошло в Москве под председательством помощника президента Николая Патрушева, передает ТАСС. На встрече обсуждались вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях.
Участники совещания выработали дополнительные мероприятия по нейтрализации террористических угроз в отношении судов, следующих из российских портов.
Также были предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, сохранение свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под российским флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России рассматривают возможность сопровождения торговых судов кораблями ВМФ и внедрение специальных средств защиты из-за растущих угроз.
Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что внутренний водный транспорт страны должен повысить уровень безопасности судов и гидросооружений от атак беспилотников.