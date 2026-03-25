СМИ: В России обсуждают возможный запрет экспорта бензина

Tекст: Тимур Шайдуллин

Возможность введения запрета на экспорт бензина для производителей обсуждается российскими ведомствами, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в отрасли. По их словам, окончательное решение пока не принято и речь идет только о бензине, без затрагивания экспорта дизельного топлива.

Ожидается, что меры для стабилизации топливного рынка России обсудят на совещании с вице-премьером Александром Новаком уже в пятницу. Один из источников подчеркнул, что вопрос экспорта будет рассмотрен, и не исключил, что решение может быть принято в этот же день.

Источник добавил, что пока нет единой позиции по целесообразности запрета, поскольку эта мера не решит полностью проблему сезонного роста спроса на топливо, но может быть использована в рамках комплекса других решений. По мнению собеседников агентства, запрет может стать временной поддержкой внутреннего рынка.

Александр Новак на коллегии Минэнерго заявил: «Правительство РФ должно в кратчайшие сроки принять меры, чтобы не допустить роста цен на АЗС и обеспечить стабильность на внутреннем топливном рынке на фоне мирового энергокризиса». Он отметил, что на мировом рынке значительно выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды.

Напомним, сейчас в России действует временный запрет на экспорт топлива для трейдеров, который продлен до конца июля.

Ранее ФАС заявила о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании. В тот же день Минэнерго отметило готовность России оперативно вводить запрет на экспорт бензина при существенном росте цен внутри страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 31 января в России разрешили экспорт бензина только для производителей.



