В Севастополе возобновили подачу света, воды и тепла в поврежденные дома

Tекст: Ольга Иванова

Подача света, воды и тепла в пригодных для проживания частях двух наиболее пострадавших от взрыва домов в Севастополе полностью восстановлена, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по городской инфраструктуре Павел Харламов, который координирует работу волонтеров на месте происшествия.

По словам Харламова, «все коммунальные службы нацелены на то, чтобы восстановить полноценное состояние пострадавшего дома. В первом и втором подъездах полностью восстановлен тепловой контур, полностью восстановлена подача коммунальных услуг». Он добавил, что в еще одном доме – двадцатом – начиная со второго подъезда все коммунальные системы также функционируют в штатном режиме.

В настоящее время специалисты продолжают работу по остальным частям зданий, чтобы обеспечить жителей необходимыми услугами в полном объеме. Волонтеры и городские службы активно помогают пострадавшим, устраняя последствия происшествия.

Ранее в среду сообщалось, что после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе на стационарном лечении находятся десять человек.

Также в среду стало известно, что в результате взрыва взрывная волна затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве в доме на улице Павла Корчагина погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери получили травмы и находятся в больнице, а 20-летний сын числится пропавшим без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и исключил версию взрыва бытового газа.