МЧС: Подтопление грозит 106 населенным пунктам Подмосковья

Tекст: Тимур Шайдуллин

Порядка 106 населённых пунктов, расположенных на территории 28 городских округов Московской области, могут оказаться в зоне подтопления во время половодья. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном главке МЧС России, проанализировав данные многолетних наблюдений за паводками.

Как уточнил представитель ведомства, под угрозой затопления находятся 575 жилых домов. Там проживают почти восемь тысяч человек. В МЧС подчеркнули, что специалисты уже ведут подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям, чтобы минимизировать последствия паводка.

Ранее специалисты уже прогнозировали, что весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в этом году снег в Москве может задержаться до второй половины апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале снежные запасы в Центральном федеральном округе, включая Московскую область, превышали норму почти в 2,5 раза.



