Следствие объявило погибшим жителя дома после взрыва в Севастополе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в ходе расследования обстоятельств взрыва в многоквартирном доме в Севастополе были обнаружены фрагменты человеческих останков. Следователи изъяли эти останки на месте происшествия и направили их на ДНК-экспертизу.

По результатам анализа эксперты подтвердили, что найденные фрагменты принадлежат ранее числившемуся пропавшим без вести двадцатилетнему жителю квартиры, расположенной на первом этаже дома, где находился эпицентр взрыва. Официально личность погибшего была установлена только после завершения экспертизы.

В Следственном комитете пояснили, что следственные действия на месте продолжаются. Причины происшествия уточняются, работа по расследованию инцидента идет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате взрыва в жилом доме в Севастополе госпитализированы дети из двух разных семей. В стационарах остаются десять человек, включая троих детей. Сын погибшей при взрыве на улице Павла Корчагина Иван Родиков назвал произошедшее шоком.