Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в Домодедово и Шереметьево

Tекст: Ольга Иванова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» сняты, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в Росавиации, отметив, что оба аэропорта возобновили работу в штатном режиме.

В сообщении ведомства говорится: «Аэропорт »Домодедово«. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов». Аналогичное заявление было сделано по «Шереметьево».

Причины временного введения ограничений не уточняются, но отмечается, что такие меры применяются исключительно для безопасности. Сейчас авиасообщение в крупнейших аэропортах Москвы полностью восстановлено.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково работает по согласованию с профильными ведомствами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.

Напомним, вечером вторника аэропорт Шереметьево стал принимать и выпускать рейсы по согласованию, также в аэропорту Калуги ввели временные ограничения.



