Премьер Хорватии опроверг создание военного союза против Сербии

Премьер Хорватии Пленкович опроверг создание военного союза против Сербии

Tекст: Валерия Городецкая

«Это полная выдумка, что техническое соглашение Албании, Хорватии и Косово представляет собой военный союз», – сказал Пленкович в эфире Хорватского радио и телевидения, передает РИА «Новости».

Пленкович также отверг обвинения в попытках дестабилизировать ситуацию в Сербии и влиять на внутренние процессы в этой стране. Между тем сербский лидер предложил Венгрии и Словакии создать собственный аналог такого союза. В апреле 2024 года Белград и Будапешт подписали план военного сотрудничества на 2025 год, а также договорились о реализации стратегических оборонных проектов.

В марте 2025 года министры обороны Хорватии, Албании и «глава Минобороны» самопровозглашенной республики Косово подписали декларацию о намерениях по развитию военно-технического сотрудничества. Вучич заявил о готовности Албании и Хорватии напасть на Сербию.

В марте 2025 года Белград назвал декларацию Албании, Хорватии и Косова провокацией и угрозой стабильности. Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что соглашение является рычагом давления на Сербию из-за ее позиции по антироссийским мерам в Европе.