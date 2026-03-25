    25 марта 2026, 15:16 • Новости дня

    Британия не смогла выделить корабли для задач НАТО в апреле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон обратился к Германии с просьбой предоставить корабль для выполнения апрельских миссий НАТО из-за отсутствия собственных, отмечают британские СМИ.

    Британия не сможет предоставить ни одного корабля для выполнения задач НАТО в апреле, пишет i Paper со ссылкой на источники. Издание уточняет, что страна не способна выполнить свои обязательства перед альянсом в следующем месяце из-за отсутствия доступных кораблей.

    По информации газеты, британские власти уже обратились к Германии с просьбой предоставить недостающий корабль для миссий в Атлантическом океане и Балтийском море. Несмотря на это, британские морские офицеры продолжат командовать морской группой НАТО, однако делать это им предстоит с борта немецкого корабля.

    Ранее один из двух действующих британских эсминцев типа 45 – HMS Dragon – был направлен на Кипр после атаки беспилотника на базу Акротири. Второй эсминец – HMS Duncan – сейчас задействован на Крайнем Севере.

    Ранее Британия отказалась от участия в масштабной войне с Ираном. Также Лондон отказался направлять военные корабли в Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, война с Ираном разрушает остатки Британской империи.


    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    25 марта 2026, 01:47 • Новости дня
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны, сосредоточенные на возобновлении работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Великобритания предложила провести на своей территории – в Лондоне или Портсмуте.

    «Более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление , в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута», – пишет Politico.

    Британский чиновник заявил газете во вторник о том, что Британия хочет помочь «создать эту коалицию и нарастить темпы», чтобы «открыть безопасный маршрут через Ормузский пролив и обеспечить уверенность торговому судоходству».

    Он добавил, что сотрудничество между партнерами-единомышленниками предполагает проведение конференции по безопасности, которую можно было бы устроить в Лондоне или Портсмуте, где базируется Королевский военно-морской флот на южном побережье Англии.

    Предположительно эту тему лоббируют глава НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Активисты надеются, что «при благоприятных условиях смогут найти коалицию, которая обеспечит поддержку отрасли торгового судоходства».

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически оценил рвение Британии и ее премьера на помощь торговому судоходству и заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Лондона в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу

    Политолог Ткаченко: Идея Стармера о коалиции по Ормузскому проливу – имитация деятельности

    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. У них нет плана «Б» по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Британия решила собрать коалицию желающих открытия Ормузского пролива.

    «Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В то же время генсек НАТО Марк Рютте и премьер Британии Кир Стармер видят, что глава Белого дома Дональд Трамп все глубже погружается в иранский кризис, не имея плана «Б». Поэтому Лондон и Брюссель пытаются создать условия для дистанцирования Запада от конфликта, причем они хотят выглядеть солидно», – продолжил он.

    «Загвоздка в том, что в самом западном лагере мало кто воспринимает всерьез какие бы то ни было инициативы нынешнего британского премьера. Говоря бытовым языком, его считают неудачником – что в военных делах, что в дипломатии. К тому же, согласно опросу Ipsos, Стармер – самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», – отметил аналитик.

    «Рютте же эта инициатива нужна для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что пациент по имени НАТО скорее жив, чем мертв. Тогда как украинский кризис и война в Персидском заливе пока демонстрируют обратное. Альянс выпадает из серьезной международной повестки, показывая неспособность к совместным действиям», – указал собеседник.

    «В итоге, судя по всему, Европа в контексте иранского кризиса будет вести себя так же, как и в рамках украинского урегулирования все эти годы. Европейские лидеры будут приходить на переговоры со своим стулом и просить у Вашингтона: «Можно мы здесь посидим? У нас есть хорошая коалиция», – резюмировал политолог.

    Ранее стало известно, что страны, стремящиеся к возобновлению работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Британия предложила провести на своей территории, пишет Politico со ссылкой на анонимных британских чиновников.

    Более 30 государств, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута. Возглавят инициативу генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

    Идея вызвала иронию со стороны Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ. «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – отметил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

    25 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара

    Bloomberg сообщил о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford

    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой корабль ВМС США – американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.

    Согласно оценкам экспертов, обнаруженные неполадки варьируются от серьезных до более привычных технических сложностей.

    Основные опасения касаются надежности ключевых систем авианосца: системы взлета и посадки самолетов, устойчивости к боевым повреждениям, а также работы лифтов для перевозки вооружения и боеприпасов. По словам представителей Пентагона, спустя девять лет после введения корабля в строй, у специалистов все еще недостаточно данных по результатам реальных испытаний, чтобы оценить «эксплуатационную пригодность» и «оперативную эффективность» кораблей класса Ford.

    Кроме того, неясно, насколько хорошо авианосец способен обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты. В марте на корабле, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Представитель центрального штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия утверждал, что пожар был устроен американскими военными, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Джеральд Р. Форд» пропустил плановый ремонт и обязательную инспекцию в 2025 году.

    Экипажу судна понадобилось более 30 часов для полной ликвидации недавнего возгорания на борту.

    Греческие СМИ выдвинули версию об умышленном поджоге корабля самими моряками ради возвращения домой.

    25 марта 2026, 01:10 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Момент, когда стоимость нефти достигнет 200 долларов за баррель не за горами, с учетом готовности Британии возглавить коалицию по открытию Ормузского пролива, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев поиронизировал над достижениями премьер-министра Британии Кира Стармера, который пока отличался провалами и фиаско на внутренней и мировой политической арене, предсказав не менее безуспешное участие Соединенного Королевства в попытках наладить морские перевозки на фоне ближневосточного конфликта.

    «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.



    25 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    На Украине задумались о подготовке новой волны мобилизации

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Украины планируют усилить мобилизацию в крупных городах, особенно в Киеве, изменив правила для равномерного распределения нагрузки между регионами.

    Об этом сообщает издание «Телеграф» со ссылкой на депутата профильного комитета Верховной рады Федора Вениславского, передает ТАСС. Он подчеркнул, что изменения должны минимизировать конфликты между гражданами и сотрудниками территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов. По словам Вениславского, ранее значительную часть мужчин мобилизовали в селах, а в больших городах, например в Киеве, ситуация иная.

    Парламентарий отметил: «Поэтому над этим всем работаем, и мы, и офис [Владимира Зеленского], и министерство обороны. Я думаю, что будут наработаны какие-то адекватные, справедливые правила мобилизации, которые усовершенствуют [ее проведение], минимизируют конфликты и обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым».

    С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В последние месяцы участились сообщения о насильственной мобилизации и конфликтах между гражданами и сотрудниками военкоматов, особенно в крупных городах.

    В обществе распространились термины «бусификация» и «людоловы» в отношении сотрудников ТЦК. Украинские СМИ отмечают, что в Киеве увеличилось количество патрулей ТЦК и усилились меры по мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе сотрудники военкомата задержали жениха для мобилизации прямо перед свадебной церемонией. В Сумской области мобилизованных солдат отправляют на позиции после всего четырех дней обучения из-за нехватки личного состава.

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ.

    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    25 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Южная Корея создала собственный истребитель спустя 25 лет разработки

    Tекст: Мария Иванова

    Южнокорейский истребитель KF-21, разработка которого началась в 2001 году, впервые представлен и готов к боевому развертыванию, заявил президент страны Ли Чжэ Мён на церемонии презентации.

    Глава государства Ли Чжэ Мён в ходе торжественной церемонии объявил о завершении работы над проектом, передает РИА «Новости».

    По его словам, машина полностью готова к боевому дежурству и серийному производству.

    «Долгие 25 лет – пот и усилия бесчисленного множества людей создали сегодняшний момент... Наконец сегодня выходит первый серийный образец корейского новейшего истребителя KF-21, разработанного на основе собственных технологий Республики Корея и созданного нашими руками», – заявил президент.

    Программа создания национальной боевой авиации стартовала еще в 2001 году по инициативе тогдашнего лидера Ким Дэ Чжуна. Инженеры и военные продолжили работу вопреки скептическим прогнозам и многочисленным трудностям.

    Политик выразил благодарность специалистам Korea Aerospace Industries и Агентству оборонных разработок за вклад в обороноспособность страны. Он добавил, что теперь республика сможет самостоятельно защищать свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея активно производит востребованные на рынке истребители четвертого и пятого поколений

    Ранее в США объявили о начале выпуска американского истребителя шестого поколения F-47.

    25 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о сопротивлении ВСУ в Шосткинском районе Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» сообщили, как командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыловых районов.

    «Противник попытался провести контратаку силами штурмовой группы 210 ошп, большая часть живой силы которой уничтожена в результате стрелкового боя, один военнослужащий ВСУ взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие пояснили, что на Украине оно считается «элитным» подразделением, которое принимало участие в нескольких знаковых сражениях конфликта, но всегда оперативно выводилось на восстановление и ротацию. Службу в нем проходят в основном жители Киева и области.

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Бубликово, Иволжанского, Храповщины, Битицы и села Хотень. Штурмовики «Севера» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 18 участках, в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 400 м.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды сломили сопротивление противника и продвинулись на расстояние до 1400 метров.

    На Харьковском направлении штурмовики-гвардцейцы 69 мсд 6 А группы войск  «Север» зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное (Чугуевский, ранее Волчанский, район Харьковской области).

    А также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Верхней Писаревки, Белого Колодезя и села Великая Бабка. На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 350 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовики с боями продвинулись на трёх участках до 700 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли поражение ударами ТОС по опорпункту 1 обр ТерО в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военэксперт Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного. Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области. Комкор ВСУ лег в госпиталь в Сумах с целью увольнения из армии перед тотальной проверкой.

    25 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Посол Келин: Британия ожидала быстрой победы США над Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Британии рассчитывали на быструю победу США над Ираном и отсутствие негативных последствий для мировой экономики, рассказал российский посол в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

    По его словам, Лондон был осведомлен о планах Вашингтона: британцы одновременно с американцами выводили персонал из региона и усиливали там военное присутствие, передает ТАСС.

    Посол отметил, что англичане до последнего надеялись либо избежать военной акции, либо ограничить ее масштабы. В случае начала агрессии, по мнению дипломата, Лондон ожидал быстрой победы США над Ираном без последствий для мировой экономики.

    «Помня трагические уроки войны в Ираке, британцы решили не участвовать в агрессии против Ирана», – подчеркнул Келин. Он добавил, что британские власти не сразу и с оговорками разрешили использовать свои аэродромы американской авиацией, а также не проявили интереса к участию в разблокировке Ормузского пролива.

    Комментируя негативную реакцию американского лидера и его критику премьера Кира Стармера, Келин высказал мнение, что нынешние лейбористы не упустят возможности проявить лояльность к США. Он отметил, что сейчас «особые» отношения президента США сложились с главой правительства Израиля – Биньямином Нетаньяху.

    Келин подчеркнул, что у Британии в Вашингтоне закрепился имидж «сателлита», который традиционно поддерживает американские инициативы, поэтому любое несогласие Лондона воспринимается как угроза лояльности. В то же время дипломат призвал не преувеличивать разногласия между союзниками: «Раскола нет и не будет. Помимо политики, их связывают тесные институциональные связи, которые требуют периодической настройки на фоне глобальной турбулентности».

    Ранее сообщалось, что американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля.

    24 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали принудительно привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ, сообщают источники информагентств в российских силовых структурах.

    Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ признает больных ВИЧ годными к военной службе. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что такие военнослужащие привлекаются к службе принудительно.

    По словам источника, среди самих украинцев распространено мнение, что командование полка использует таких людей в качестве «пушечного мяса». Также отмечается, что солдатам с этим заболеванием запрещено оказывать медицинскую помощь во фронтовых условиях.

    Ранее украинский солдат Сергей Наболотный заявил, что его мобилизовали в ВСУ несмотря на диагнозы ВИЧ и гепатит, а подтверждающие документы уничтожили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полевые переливания крови без проверки на совместимость в рядах ВСУ также вызывали заражения гепатитом С и ВИЧ. До этого в ВСУ направили бойца со стеклянным глазом на должность наводчика орудия.

    25 марта 2026, 18:52 • Новости дня
    МИД заявил о жестком ответе на поставки Японией оружия Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые попытки японского руководства организовать поставки летальных вооружений и военной техники Киеву будут восприняты как враждебные действия против России. По ее словам, за такими шагами неизбежно последуют жесткие ответные меры со стороны Москвы, цитирует дипломата ТАСС.

    Захарова также отметила, что информация о намерении Токио приобрести у Киева беспилотники лишь подтверждает увеличение вовлеченности Японии в военное сотрудничество с киевским режимом. Она подчеркнула: «Очевидно, что все это еще больше отдаляет перспективу мирного урегулирования конфликта на Украине».

    Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония под руководством нового премьера Санаэ Такаити планирует отменить введенные после Второй мировой войны самозапреты и вновь стать мощной военной державой.

    До этого сообщалось, что Токио готовится объявить о присоединении к программе НАТО по приобретению вооружений в США для поддержки Киева.

    В январе российский МИД уже заявлял, что официальный курс Японии по поддержке Киева будет учитываться при формировании политики России в отношении Токио.


    25 марта 2026, 14:17 • Новости дня
    Ветераны армии США возмутились мемами Белого дома об Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация президента США столкнулась с резкой критикой от ветеранов и родственников погибших военнослужащих из-за публикации мемов о конфликте с Ираном.

    Ветераны боевых действий и семьи погибших военнослужащих в США выступили с критикой в адрес Белого дома из-за размещения в социальных сетях развлекательных видео и мемов о противостоянии с Ираном, пишет The Washington Post.

    Собеседники издания отметили, что команда президента превращает военный конфликт в шоу, монтируя видеоролики с кадрами ракетных ударов под музыку популярных исполнителей, а также фрагментами из мультфильмов и компьютерных игр.

    Подчеркивается, что публикации подобных видеоматериалов зачастую совпадали с сообщениями о новых жертвах среди американских военных. Так, после гибели шести членов экипажа заправочного самолета ВВС Белый дом разместил видео с взрывами и кадрами из видеоигры.

    В администрации президента заявили, что подобная стратегия выбрана для демонстрации мощи вооруженных сил США и выражения гордости за успешное проведение военной операции, уточняет издание.

    Ранее в среду сообщалось, что около 290 американских военных пострадали за время войны с Ираном. А накануне стало известно, что Пентагон намерен направить 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в США начали искать виновных в неудачной операции против Ирана и назначили виновной израильскую разведку «Моссад».

    25 марта 2026, 13:47 • Новости дня
    Lockheed Martin испытала замаскированную под контейнер ракетную установку

    Tекст: Мария Иванова

    В США проведен первый запуск ракеты Hellfire из установки Grizzly, внешне полностью повторяющей обычный грузовой контейнер.

    Компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании ракеты Hellfire, запущенной из установки, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, передает РИА «Новости».

    В ходе тестов был произведен первый боевой и вертикальный пуск с новой платформы Grizzly.

    Производитель отмечает, что такой формат существенно удешевляет производство и упрощает логистику. Стандартные блоки легко перевозятся на грузовиках, самолетах и кораблях. ВМС США уже проявили интерес к этим системам для возможного оснащения беспилотных катеров.

    Представитель компании Крис Мерфи пояснил, что контейнеры оснащены независимым питанием и защищают оборудование от непогоды. «Идея в том, чтобы их можно было оставить как бы без внимания… И они защищают установку от погоды, но также они потом позволяют получить быстрый доступ и быструю перезарядку в нужный момент», – отметил он.

    По словам Мерфи, подобная маскировка позволяет дезориентировать противника, скрывая истинное расположение оборонительного потенциала. Установками можно управлять дистанционно, что расширяет географию обороны без риска для личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Oshkosh в прошлом году представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk.

    Аналитики сообщили о создании в США системы Typhon в габаритах стандартного морского контейнера.

    Турецкая компания Roketsan ранее также презентовала ракетный комплекс в виде обычного грузового контейнера.

    25 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Пентагон заявил о четырехкратном росте производства систем наведения THAAD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Планы Пентагона предусматривают резкое расширение производства систем самонаведения для противоракетного комплекса THAAD благодаря новым соглашениям с промышленными компаниями, сообщает оборонное ведомство США.

    Пентагон заключил соглашение с компаниями BAE Systems и Lockheed Martin о значительном увеличении производства систем наведения для противоракет THAAD, пишет РИА «Новости».

    В сообщении ведомства говорится: «Министерство войны совместно с BAE Systems и Lockheed Martin объявило сегодня о рамочном соглашении об увеличении в четыре раза производства устройств самонаведения для противоракет THAAD».

    THAAD используется для перехвата баллистических ракет на большой высоте и дальности и является ключевым элементом противоракетной обороны США. Новое соглашение направлено на укрепление оборонного потенциала и повышение эффективности противоракетных систем. Увеличение производства позволит быстрее восполнять запасы и обеспечивать потребности Пентагона в современных технологиях.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, также Пентагон направит 3 тыс. солдат 82-го воздушно-десантного полка в Персидский залив.

    При этом, ранее президент США Дональд Трамп поручил отложить на пять дней удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. А неделю назад оборонное ведомство США обратилось к Белому дому с просьбой одобрить запрос к конгрессу на сумму более 200 млрд долларов на борьбу с Ираном.

