Дети из двух семей пострадали при взрыве в доме в Севастополе

В результате взрыва в жилом доме в Севастополе пострадали дети сразу из двух разных семей. Согласно сообщениям губернатора Михаила Развожаева, один из пострадавших – мальчик по имени Илья, который вместе с матерью был госпитализирован с ушибами и порезами. Мама Ильи отметила, что помощь им оказали на месте происшествия, а транспортировка в больницу прошла оперативно.

Ранее сообщалось, что в эпицентре взрыва погибла женщина, ее сын пока числится пропавшим без вести, а четверо других детей из этой семьи находятся под наблюдением врачей. По уточненным данным, в больнице на данный момент остаются трое несовершеннолетних.

Одну из пострадавших девочек врачи уже прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в стабильном состоянии, нуждается в дальнейшей реабилитации после переломов, однако врачи прогнозируют полное восстановление.

Губернатор Севастополя заявил, что власти региона окажут всю необходимую поддержку пострадавшим семьям, особенно многодетной семье, которая понесла наибольшие потери.

Ранее в среду сообщалось, что после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе на стационарном лечении находятся десять человек.

Также в среду стало известно, что в результате взрыва взрывная волна затронула не менее семи жилых зданий и повредила около 15 припаркованных автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при взрыве в доме на улице Павла Корчагина погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери получили травмы и находятся в больнице, а 20-летний сын числится пропавшим без вести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и исключил версию взрыва бытового газа.