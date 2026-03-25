Ростовчанин пять раз выстрелил в незнакомца во время ссоры

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранители задержали злоумышленника, открывшего огонь по оппоненту, пострадавший доставлен в медицинское учреждение, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Врачи диагностировали у 46-летнего пациента травмы головы, плеча и предплечья.

«Прибывшие на место полицейские установили, что между ранее незнакомыми мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и произвел пять выстрелов в сторону потерпевшего», – добавили в полиции.

Стражи порядка опросили свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения, что позволило оперативно вычислить стрелка. Им оказался 32-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим.

Выяснилось, что разрешения на хранение и ношение оружия задержанный не имеет. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

В 2024 году в Ростове-на-Дону один человек погиб в перестрелке с полицейскими при задержании.