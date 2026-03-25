Самолет ВВС Швеции заметили над нейтральными водами Черного моря

Tекст: Дарья Григоренко

По данным источника в авиадиспетчерских кругах, воздушное судно вылетело с аэродрома в Линчепинге и пересекло воздушное пространство ряда европейских государств, поднявшись на высоту более 13 км, передает ТАСС.

«Самолет Gulfstream, принадлежащий ВВС Швеции, уже не первый раз кружит над Черным морем, прежде всего западной его частью, сегодня он находится над нейтральными водами уже несколько часов на высоте свыше 13 км», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что американский разведывательный самолет более трех часов выполнял патрулирование у границы Калининградской области, совершая круги над Балтийским морем, Литвой и Польшей.

Кроме того, самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над нейтральными водами Черного моря.