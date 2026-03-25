Семьи финалистов конкурса «Это у нас семейное» рассказали о культурных традициях

Tекст: Елизавета Шишкова

Президентской платформы «Россия – страна возможностей» создают семейные ансамбли, работают в домах культуры поколениями, пишут монографии и передают любовь к искусству своим детям.

В День работника культуры представители семей театралов, музыкантов, библиотекарей, педагогов и музейных сотрудников, вышедших в полуфинал второго сезона проекта, поделились историями о семейных традициях, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Музыкальная династия Канаевых и Кустовых из Мордовии изначально объединилась благодаря работе в районном доме культуры и участию в народном ансамбле. Бабушка Людмила Гавриловна создала семейный коллектив, который со временем расширился и стал постоянным участником фестивалей. В семье активно популяризируют мордовскую культуру, проводят мастер-классы, изготавливают традиционные блюда и костюмы. По словам Олеси Кустовой, их общее дело помогает быть ближе друг к другу.

В семье Казиных и Дружук из Петербурга дедушка Александр Леонидович, профессор и заслуженный работник культуры, продолжает научную и педагогическую деятельность, ведет блог о русской культуре. Его дети и внуки также трудятся в образовательной сфере, продолжая семейную традицию с конца XIX века.

Емельяновы и Ивановы из Удмуртии – пример культурной династии, где бабушка посвятила сорок лет работе в сфере культуры, а ее дочь и внуки продолжают дело. Семья активно вовлекает младшее поколение в творчество, выступает на конкурсах и фестивалях, а дети с ограничениями по слуху также участвуют в культурной жизни.

Всего во втором сезоне конкурса зарегистрировались более 726 тыс. человек из 196 тыс. семей из 89 регионов и 82 стран. Полуфиналы проходят с ноября 2025 года по май 2026 года, а финал состоится 8 июля 2026 года. Главные призы включают сертификаты на улучшение жилищных условий и семейные путешествия. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья».