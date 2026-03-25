Питер Джексон анонсировал новый фильм по «Властелину колец»

Новая часть культовой киносаги по произведениям Толкина разрабатывается при участии Питера Джексона и Стивена Кольбера, передает The Hollywood Reporter.

В сюжете будущей картины, озвученном в синопсисе, говорится: «Спустя 14 лет после ухода Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин решили вспомнить первые шаги своего приключения. Тем временем дочь Сэма, Эланор, раскрыла давно скрытую тайну и наполнилась решимости узнать, почему Война Кольца была почти проиграна еще до ее начала».

Фильм получил название «Властелин Колец: Тень Прошлого». Одним из сценаристов выступит Стивен Кольбер, который подчеркнул, что основой сценария станут шесть глав книги «Братство Кольца», не попавших в экранизацию оригинальной трилогии.

По информации издания, премьера «Тени Прошлого» состоится после выхода спин-оффа «Властелин колец: Охота на Голлума». Этот проект ожидается к показу 17 декабря 2027 года, отмечает ТАСС.

Трилогия Питера Джексона по «Властелину колец» вышла на экраны в 2001–2003 годах и получила 17 премий «Оскар», став одной из самых успешных серий в истории мирового кино.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский актер Иэн Маккеллен объявил о намерении вновь сыграть волшебника Гендальфа в спин-оффе «Охота на Голлума».

Между тем в прошломгоду телеканал CBS сообщил о прекращении выхода в эфир шоу Стивена Кольбера из-за финансовых проблем.