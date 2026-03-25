Частная клиника «Свобода» в Кемерово закрыта после гибели пациента

Tекст: Денис Тельманов

Частная клиника «Свобода» в Кемерово, где ранее погиб пациент, прекратила свою работу, передает РИА «Новости».

На двери учреждения размещено объявление о закрытии, однако сроки возможного возобновления деятельности не указаны. В помещении клиники наблюдается беспорядок: открытый сейф и разбросанные бумаги видны через стеклянную дверь.

По телефону, который указан на дверях медицинского учреждения, отвечает только автоматизированный робот с сообщением о недоступности номера. Корреспондент агентства не смог получить комментарий по данному номеру.

Ранее бывший главврач и директор наркологической клиники «Свобода» были задержаны по подозрению в оказании платных медицинских услуг с применением психотропных и сильнодействующих веществ без соответствующей лицензии.

Следствие полагает, что в августе 2025 года из-за противоправных действий бывшего главврача скончался 37-летний мужчина. В декабре еще один пациент клиники был экстренно госпитализирован в городскую больницу. Суд отправил директора учреждения под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителя частного медцентра в Кемеровской области заключили под стражу из-за незаконного использования сильнодействующих препаратов и смерти мужчины.

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) объявил о завершении работы с частной организацией «Свобода» в Кемерово, где погиб пациент.

