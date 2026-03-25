В Молдавии ввели жесткие меры экономии энергии

В Молдавии начали отключать эскалаторы и освещение витрин ради экономии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Молдавии объявило о введении режима жесткой экономии электроэнергии в условиях чрезвычайного положения. Центр по управлению кризисами сообщил, что экспорт электроэнергии приостановлен, чтобы все ресурсы направить на внутреннее потребление и избежать неконтролируемых отключений, передает ТАСС.

Согласно постановлению, администраторам общественных и коммерческих зданий предписано сократить внутреннее освещение, отключить подсветку витрин и рекламы, а также ограничить работу эскалаторов в часы пик. Предприятия с высоким потреблением электроэнергии обязаны пересмотреть рабочий график, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в периоды максимального спроса.

Оператор Moldelectrica приостановит экспорт электроэнергии с 18.00 до 22.00 по московскому времени, чтобы обеспечить приоритетное снабжение медико-санитарных учреждений, критической инфраструктуры и других уязвимых потребителей. Власти также рекомендовали теплоэлектроцентралям увеличить выработку электроэнергии, пообещав покрыть все необходимые расходы.

В документе разрешено упростить процедуры установки систем хранения и генерации электроэнергии, что позволит быстрее внедрять альтернативные источники энергии. Причиной жестких мер стал режим чрезвычайного положения, введенный после повреждения ЛЭП Исакча – Вулканешты, по которой поступает большая часть электроэнергии из Европы. Пока аварийных отключений не зафиксировано, но энергетики предупреждают о возможном возникновении перебоев в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии уже произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

Ранее, 23 января, на Молдавской ГРЭС за сутки также произошли две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. А 15 декабря в соседнем Приднестровье ввели чрезвычайное положение в экономике из-за дефицита газа, а впоследствии его неоднократно продлевали.



