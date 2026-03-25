  • Новость часаTasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    25 марта 2026, 14:50 • Новости дня

    Суд прекратил дело о банкротстве компании «Дулисьма» в Москве

    Девятый арбитражный апелляционный суд закрыл дело о банкротстве нефтяной компании «Дулисьма», инициированное из-за долгов перед бюджетом.

    Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела, возбужденного в 2021 году, о банкротстве компании «Дулисьма», сообщил бывший временный управляющий организации Александр Золотухин, передает РИА «Новости».

    Арбитражный суд Москвы еще в 2022 году ввел процедуру наблюдения по заявлению налоговой инспекции из-за долга компании перед бюджетом более 13,2 млрд рублей. Временным управляющим был назначен Золотухин. Позже апелляционная инстанция выявила процессуальные нарушения при введении наблюдения и возобновила рассмотрение заявления ФНС как суд первой инстанции.

    В 2024 году процесс был приостановлен до завершения спора по заявлению Росимущества о пересмотре включения в реестр требований Россельхозбанка на сумму более 52,6 млрд рублей. В феврале 2024 года Россельхозбанк отказался от этих претензий.

    Компании «Дулисьма» принадлежит месторождение в Иркутской области. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Алексея Хотина, бенефициара группы «Русь-Ойл», 192,2 млрд рублей, а все акции «Дулисьмы» были обращены в доход государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение решения о введении конкурсного производства в отношении имущественной массы польского концерна Orlen по жалобе Газпрома и требованию прокуратуры.

    ЗАО «Предприятие Механизация» из ЯНАО ранее обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием признать Orlen банкротом после судебного спора о долге.

    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    ФСБ выявило на Урале десять потенциальных диверсантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    Комментарии (17)
    25 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Великий Новгород остался без водоснабжения
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Великий Новгород полностью остался без водоснабжения, сообщили в мэрии города.

    Власти пояснили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлена работа городских очистных сооружений, передает «Интерфакс». Что стало причиной происшествия, выясняется.

    В августе Судак и Коктебель остались без воды из-за аварии на магистральном водоводе.

    Комментарии (7)
    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия пересматривает маршруты поставок энергоресурсов из-за нестабильности на Ближнем Востоке, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

    Цивилев заявил, что страна будет в первую очередь ориентироваться на поставки ближайшим соседям с общей границей, поскольку такие маршруты менее подвержены рискам. По его словам, любые существующие цепочки поставок могут оказаться под угрозой из-за возможной блокады проливов, передает ТАСС.

    Власти России также намерены пересмотреть другие логистические решения, связанные с экспортом нефтепродуктов. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к российским энергоресурсам со стороны зарубежных государств. Цивилев отметил, что Россия стремится минимизировать внешние угрозы для энергетического сектора.

    Замминистра энергетики Роман Маршавин сообщил, что практически все страны Юго-Восточной Азии интересуются закупками российских энергоресурсов. Особый интерес проявляет Шри-Ланка, которая готова начать переговоры о возможных поставках нефти и других видов топлива из России. Объемы экспорта пока не определены, детали будут обсуждаться на будущих переговорах между странами.

    Ранее вице-премьер Александр Новак в ходе коллегии Минэнерго сообщили, что мир переживает энергокризис, с которым он не сталкивался практически никогда, и текущая ситуация уже искажает рыночную картину.

    Накануне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия готова работать с Глобальным Югом по кризису на Ближнем Востоке.

    Напомним, власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти.

    Комментарии (6)
    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня
    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

    «Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

    В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

    Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Кремль опроверг получение от Ирана мирного плана США
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью.

    Большинство сообщений по поводу попыток урегулирования ситуации с участием Ирана не являются правдой, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает достоверной информацией об обсуждаемом проекте мирного плана США.

    «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил Песков журналистам.

    Он также уточнил, что иранская сторона не передавала Москве никаких сведений о возможном мирном плане Соединенных Штатов.

    Ранее газета New York Times сообщила о якобы передаче Вашингтоном иранской стороне плана из 15 пунктов по прекращению конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения о якобы сговоре Москвы и Вашингтона по обмену разведданными.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ

    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Туристы массово аннулируют поездки в страны Персидского залива, чаще предпочитая перебронирование туров вместо возврата средств, сообщает АТОР.

    Россияне массово аннулируют туры в ОАЭ и другие страны Персидского залива на март и апрель, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили: «Сейчас отмены носят массовый характер и затрагивают уже не только март, но и апрель. По данным туроператоров, практически все туры с вылетами в марте аннулируются, а туристы активно отказываются и от апрельских поездок в закрытые для продажи направления – ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия».

    Туристы и турагенты в большинстве случаев выбирают не возврат денег, а перебронирование туров. По данным АТОР, в некоторых компаниях доля перебронирований достигает 70-80%. Самыми популярными альтернативами стали Египет, Турция и Таиланд.

    Процесс возврата денег может затянуться из-за высокой нагрузки на туроператоров и длительных процедур с использованием средств из фондов персональной ответственности (ФПО). В АТОР отмечают, что формирование реестра для таких выплат занимает до шести месяцев, а сами выплаты могут осуществляться еще в течение 60 рабочих дней. На практике часть туристов может вернуть деньги только к декабрю 2026 года.

    Дополнительные сложности вызывает позиция партнеров. Авиакомпании, как правило, возвращают средства без проблем, однако отели действуют по-разному: часть готова вернуть предоплаты, часть – нет. В ассоциации объяснили, что именно эти суммы становятся фактически понесёнными расходами, которые удерживаются при аннуляции тура.

    Туроператоры выбирают разные стратегии в работе с возвратами и перебронированиями. Некоторые компании готовы использовать ФПО, чтобы вернуть деньги, другие надеются договориться с поставщиками и не задействовать фонды. Окончательные решения зависят от объема проданных туров и структуры контрактов.

    Ранее россияне стали отменять и перебронировать поездки в Таиланд и на Бали, теряя десятки тысяч рублей на штрафах за отмену брони.

    До этого туроператоры разрешили отменять туры в страны Персидского залива, распространив льготы до конца марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери в выручке туроператоров от аннулирования туров из-за ситуации на Ближнем Востоке могут составить до 10 млрд рублей, если конфликт продлится и в апреле.


    Комментарии (6)
    25 марта 2026, 05:05 • Новости дня
    В порту Усть-Луга произошло возгорание из-за дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в Max-канале о возгорании в порту Усть-Луга из-за ночной атаки дронов ВСУ на регион.

    «Ликвидируется возгорание в порту Усть-Луга. По предварительным данным, пострадавших нет. Боевая работа продолжается», – написал он.

    Опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области была объявлена в 00.30.

    Ранее Дрозденко сообщил, что число сбитых над Ленинградской областью дронов достигло 33 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ленобласти Дрозденко заявил, что силы ПВО уничтожили беспилотник в Ленобласти вечером во вторник. Росавиация временно ограничила прием и вылеты рейсов в аэропорту Пулково в ночь на среду.

    Минобороны поздним вечером вторника сообщило, что силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Ким Чен Ын пообещал Путину, что Пхеньян всегда будет с Москвой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале ведомства доложило об уничтожении силами ПВО 139 дронов ВСУ за три часа над семью регионами России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника в аэропорту Пулково ввели временные ограничения для безопасности пассажиров и экипажей самолетов. Глава региона Александр Дрозденко сообщал, что за сутки над Ленобластью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В Псковской области ограничили интернет из-за атак дронов.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в подготовке боевиков для Африки

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев сотрудничает с террористическими группировками и готовит боевиков для борьбы с легитимными правительствами, в том числе африканских стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, украинские власти не только активно используют террористические методы, но и взаимодействуют с международными террористическими группировками и транснациональными криминальными сетями, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет о подготовке боевиков, которых впоследствии направляют для дестабилизации ситуации в различных регионах, в особенности в Африке.

    Ранее МИД обвинил Запад и Киев в использовании африканских террористов для диверсий.

    В 2024 году власти Мали заявили, что Украина сотрудничает с местными террористическими группировками, которые пытаются устроить госпереворот.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 08:27 • Новости дня
    Риттер объяснил причины атак беспилотников Украины на Москву и Петербург

    Риттер заявил о попытках Киева втянуть Запад атаками дронов на Москву и Петербург

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские беспилотные атаки на Москву и Петербург связаны с осознанием проигрыша Киева и стремлением вовлечь Запад в конфликт, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

    По словам Риттера, киевский режим активно применяет беспилотники по Москве и Петербургу, поскольку осознает неизбежность поражения, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина пытается добиться резких изменений на поле боя, втянуть Европу и Соединенные Штаты в прямое участие в конфликте, а также добиться предоставления авиации и военной поддержки, возможно, даже ввода сухопутных войск.

    Риттер отметил, что Европа и США могут вступить в конфликт только при условии, если Россия даст жесткий и масштабный ответ Украине.

    «Украина понимает, что при нынешнем развитии ситуации, в этой войне на истощение, она проигрывает. Им нужно, чтобы что-то резко изменилось», – заявил бывший разведчик.

    По словам Риттера, власти России не отвечают Киеву ударами по гражданским объектам, а сосредотачиваются на успехах на поле боя, потому что выигрывает эту войну. Он подчеркнул, что не нужно попадаться в ловушку, которую Украина пытается для нее расставить этими провокационными атаками на Петербург и Москву».

    Ранее Риттер счел невозможным любые переговоры с украинским правительством, которое он назвал террористической организацией, после недавней атаки украинских сил на резиденцию Владимира Путина.

    ФСБ предотвратила несколько терактов с применением дронов в Московской области и в Москве, которые планировал киевский режим.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 16:24 • Новости дня
    Путин встретился с премьер-министром Вьетнама в Кремле
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду принял в Кремле премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

    На переговорах с российской стороны присутствуют помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев, а также глава Росатома Алексей Лихачев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье премьер-министр Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию. Он подчеркнул особые отношения с Россией.

    В понедельник Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 05:25 • Новости дня
    Небензя констатировал отсутствие выполнения плана Трампа по Газе
    @ Пресс-служба МИД России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В связи с эскалацией на Ближнем Востоке в тени остается деградирующая ситуация на оккупированной палестинской территории (ОПТ) и на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), так как израильские власти и поселенцы удвоили усилия по ущемлению прав палестинцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «В целом приходится констатировать, что выполнение мирного плана [президента США] Дональда Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 СБ ООН, мы не наблюдаем. Мы понимаем, что региональная эскалация не способствует созданию благоприятных условий для дальнейших шагов по развертыванию переходных структур в анклаве и формированию Международных стабилизационных сил в Газе (МСС)», – заявил он в ходе посвященного ситуации на Ближнем Востоке заседания СБ ООН.

    Небензя отметил, что отсутствие прогресса в реализации плана, в том числе отсутствие понимания по МСС, по выводу из сектора израильских военных и передаче власти Палестинской национальной администрации (ПНА), может привести к очередному витку вооруженного конфликта.

    Дипломат напомнил, что позиция России по палестино-израильскому урегулированию «носит принципиальный характер и не подвержена конъюнктурным изменениям».

    «Выступаем за возобновление мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двугосударственную формулу, с целью создания независимого и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в В. Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – заявил Небензя.

    Напомним, в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выдвинул идею о превращении сектора Газа после реконструкции в «ближневосточную ривьеру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» с возможностью строительства гостиниц. Позднее американский лидер предложил Израилю передать анклав под контроль Вашингтона после завершения боевых действий. Лавров осудил планы США по превращению Газы в «ривьеру».

    В начале марта посол Палестины сообщил о сохранении израильского контроля над половиной Газы.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 04:17 • Новости дня
    В «Мошеловке» рассказали о тайной установке шпионских программ на гаджеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники стали незаметно устанавливать вредоносные программы на смартфоны и планшеты, определить которые могут только специальные защитные приложения или антивирусы, сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

    «В последнее время такие шпионские программы для владельца гаджета даже незаметны – они почти не занимают память. Их загрузка происходит в фоновом автоматическом режиме, и они не требуют разрешений доступа. Обнаружить такую программу могут только антивирусы и защитные приложения», – пояснила Пожарская ТАСС.

    Она подчеркнула, что для слежки могут использоваться любые устройства, подключенные к интернету или использующие радиосигнал Bluetooth.

    По ее словам, даже обычное пассивное сканирование подключений на протяжении нескольких недель позволяет собрать множество приватных данных о пользователях.

    Пожарская рекомендовала владельцам гаджетов проявлять бдительность, отслеживать подозрительную активность устройств, отключать их от питания и интернета при наличии подозрений, регулярно обновлять программное обеспечение и менять пароли от аккаунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Мошеловке» раскрыли схему мошенничества при оформлении загранпаспорта. МВД предупредило о вирусах в приложениях с фонариками и читалками. Россиян предупредил о рисках потери данных при использовании VPN.

    Комментарии (0)
