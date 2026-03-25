Суд прекратил дело о банкротстве компании «Дулисьма» в Москве

Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил рассмотрение дела, возбужденного в 2021 году, о банкротстве компании «Дулисьма», сообщил бывший временный управляющий организации Александр Золотухин, передает РИА «Новости».

Арбитражный суд Москвы еще в 2022 году ввел процедуру наблюдения по заявлению налоговой инспекции из-за долга компании перед бюджетом более 13,2 млрд рублей. Временным управляющим был назначен Золотухин. Позже апелляционная инстанция выявила процессуальные нарушения при введении наблюдения и возобновила рассмотрение заявления ФНС как суд первой инстанции.

В 2024 году процесс был приостановлен до завершения спора по заявлению Росимущества о пересмотре включения в реестр требований Россельхозбанка на сумму более 52,6 млрд рублей. В феврале 2024 года Россельхозбанк отказался от этих претензий.

Компании «Дулисьма» принадлежит месторождение в Иркутской области. В мае 2023 года Замоскворецкий районный суд Москвы взыскал с Алексея Хотина, бенефициара группы «Русь-Ойл», 192,2 млрд рублей, а все акции «Дулисьмы» были обращены в доход государства.

