Полиция Испании задержала украинца по обвинению в шпионаже на Россию

Полиция Испании задержала украинца по подозрению в шпионаже на Россию

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальная полиция Испании подтвердила задержание гражданина Украины. По данным правоохранителей, его задержали в городе Аликанте на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Его подозревают в шпионаже по поручению лиц, находящихся в России, сообщает ТАСС.

В пресс-релизе подчеркивается, что до прибытия в Испанию задержанный занимался разведывательной деятельностью на территории Германии. По версии полиции, его целью был немецкий гражданин, который отправлял беспилотные аппараты и технологические компоненты на Украину.

После того как подозреваемый уехал в Аликанте, разведывательные действия в Германии, как утверждают правоохранители, возобновила гражданка Румынии. Позже ее задержали в городе Райне в Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии ранее предъявили обвинения гражданину с Украины по делу о шпионаже и подготовке диверсий.

До этого в Германии задержали еще двух граждан с Украины по подозрению в подготовке диверсий с помощью посылок. А осенью 2025-го в ФРГ начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России.