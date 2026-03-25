Премьер Дании подала в отставку после выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подала в отставку после парламентских выборов, несмотря на победу своей Социал-демократической партии, передает РИА «Новости».

Ее партия получила 38 мандатов, а всего левоцентристский «красный» блок заручился поддержкой 84 депутатов при необходимом большинстве в 90 мест.

В материале агентства подчеркивается, что Фредериксен обратилась к королю с просьбой об отставке правительства после неудачи трехпартийной коалиции на выборах.

Теперь представители различных партий традиционно советуют монарху, кого считают наиболее достойным занять пост премьер-министра. По данным агентства, впереди политиков ждут «потенциально сложные и долгие» переговоры о формировании нового правительства, и пока неясно, сможет ли Фредериксен вновь возглавить кабинет или пост достанется лидеру одной из других партий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Дании приняли участие во всеобщих выборах, где обсуждались вопросы безопасности и отношения с США из-за слов их президента о Гренландии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа не готова к повторению массового наплыва беженцев, как в 2015 году, и призвала к международному сотрудничеству.