С бара в Шереметьево взыскали 2 млн рублей за Ждуна с меню

Tекст: Денис Тельманов

Арбитражные суды двух инстанций удовлетворили иск ООО «Си Ди Лэнд контакт» к владельцу Shannon's Irish Bar, расположенному в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

Истец предоставил видеозапись, на которой игрушка Ждуна держит меню бара, что суд расценил как форму публичной оферты при оказании услуг.

В судебном акте отмечается: «На видеозаписи в руках у спорного объекта находится меню Shannon's Irish Bar, что само по себе является одним из видов публичной оферты при предоставлении услуг бара, соответственно, направлено на извлечение ответчиком выгоды».

Суды согласились с доводами правообладателя, указав, что использование игрушки Ждуна в данном случае не является личным, а направлено на продвижение услуг заведения.

В решении подчеркивается: «Данным действием привлекается внимание к принадлежащему ответчику бару Shannon's Irish Bar (объекту рекламирования), формированию или поддержанию интереса к услугам ответчика, привлечение внимания потребителей к бару и его продвижению на рынке услуг. При этом ответчиком выбрана игрушка с общеизвестным произведением.

