Иран возложил вину за сбои в Ормузском проливе на США и Израиль

Tекст: Валерия Городецкая

В документе отмечается, что движение судов не прекращалось, однако любые сбои или угрозы безопасности на этом ключевом морском пути, по мнению Тегерана, являются следствием действий США и Израиля, передает РИА «Новости».

«Ормузский пролив остается открытым, и морское сообщение не прекращалось. Судоходство продолжается при условии соблюдения необходимых мер… Ответственность за любые сбои, проблемы с безопасностью или эскалацию рисков на этом важнейшем водном пути и в прилегающем к нему регионе лежит непосредственно на Соединенных Штатах и израильском режиме», – заявил МИД Ирана.

В письме также говорится, что США и Израиль ведут незаконную и дестабилизирующую войну против Ирана, угрожая региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

МИД Ирана уточнил, что в качестве меры безопасности суда, принадлежащие участникам агрессии против страны, не могут проходить через Ормузский пролив. При этом для других судов, не участвующих в актах агрессии и находящихся в координации с иранскими властями, проход через пролив остается безопасным и возможным.

Иранская сторона также отметила, что восстановление стабильности в этом регионе напрямую связано с прекращением военной агрессии США и Израиля.

Газета Financial Times писала, что Иран сообщил государствам-членам Международной морской организации о том, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив, если согласуют свои действия с иранскими властями.

Накануне Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе.