Мужчина изрезал возлюбленную ножом в квартире на севере Москвы

Инцидент произошел 25 марта в жилом доме, пострадавшую нашли с признаками насилия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, тяжелые травмы женщине нанес ее молодой человек, которого сейчас разыскивают правоохранительные органы.
Раненую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники Следственного комитета, устанавливающие все обстоятельства и детали случившегося.
Доследственная проверка ведется по статье «Покушение на убийство».
В январе пьяный житель севера Москвы нанес множественные ножевые ранения супруге и сыну. В 2024 году мужчина попытался убить бывшую супругу в примерочной одного из торговых центров.