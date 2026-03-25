    25 марта 2026, 14:14 • Новости дня

    Ведущий климатолог НАСА уволилась из-за давления властей США на науку

    Tекст: Мария Иванова

    Одна из ведущих климатологов НАСА Кейт Марвел ушла в отставку, заявив о невозможности работать под давлением властей на научное сообщество.

    Кейт Марвел направила руководству письмо, где назвала причиной ухода прессинг со стороны государства, сообщает Bloomberg.

    В обращении к директору Центра космических полетов Годдарда и его заместителю она выразила разочарование текущей ситуацией.

    «Я никогда не ожидала, что сама наука подвергнется нападкам просто потому, что она, как журналистика, история и даже лучшие виды искусства, является способом поиска истины», – написала Марвел. В самом ведомстве отказались комментировать кадровые перестановки, отмечает ТАСС.

    Ранее стало известно о масштабных сокращениях в Центре Годдарда, инициированных администрацией Белого дома. Увольнения затронули более трети персонала, управляющего телескопом «Хаббл», из-за чего часть помещений лаборатории планируется сдать в аренду или снести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацияпрезидента CIF объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов.

    Президент США ранее вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    Лаборатория реактивного движения НАСА в прошлом году сообщила о сокращении 550 сотрудников в рамках масштабной реорганизации.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    @ CERN-PHOTO

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    24 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»

    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    В России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, положивший начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия.

    Пакетный старт состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает Telegram-канал Бюро 1440.

    Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами.

    В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем. После завершения необходимых тестов техника начнет движение к своей целевой орбите.

    Нынешний запуск знаменует переход от экспериментов к созданию полноценного сервиса. Команда разработчиков прошла путь от тестовых образцов до серийных изделий за 1000 дней. Впереди запланированы десятки стартов для обеспечения покрытия по всей планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первых 16 аппаратов системы «Рассвет» в первом квартале 2026 года.

    Ранее компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование технологии лазерной межспутниковой связи.

    К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    25 марта 2026, 10:50 • Новости дня
    Предложена новая теория формирования Земли
    @ NASA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Новое моделирование показало, что Земля и ее соседи могли возникнуть из двух отдельных поясов вещества вокруг молодого Солнца, а не из одного.

    Международная группа учёных выдвинула гипотезу, согласно которой Земля и другие каменные планеты Солнечной системы могли возникнуть не из одного, а из двух отдельных колец вещества вокруг молодого Солнца, сообщает New Scientist.

    Классические модели с единственным диском не объясняли ни различий в составе пород Земли и Марса, ни размеров и расстояний между планетами.

    Руководитель исследования Билл Боттке заявил: «Мы провели за компьютером шесть месяцев, ничего не работало, поэтому мы пошли на отчаянный шаг. Мы сказали: почему бы не попробовать второй резервуар?» Новый расчёт, как отмечают учёные, позволил получить в симуляциях планеты с характеристиками, близкими к реальным.

    Симуляция показала, что одно кольцо находилось на расстоянии примерно половины дистанции от Солнца до Земли, а второе – в 1,7 раза дальше. Такая структура объясняет, почему Земля сформировалась в основном из внутреннего кольца, а Марс – из внешнего. Исследование также подтверждает, что Луна и Марс имеют схожие черты строения с Землёй.

    Авторы работы подчёркивают, что для подтверждения гипотезы необходимы очень специфические начальные условия, происхождение которых пока неясно. Сейчас исследователи продолжают уточнять модель и проверяют её на других загадках Солнечной системы с помощью суперкомпьютеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили в созвездии Лиры железное облако из останков каменистой планеты.

    Созданный учеными новый искусственный интеллект выявил в нашей галактике 44 планетные системы земного типа.

    23 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После запуска грузового корабля «Прогресс МС-33» к МКС одна из антенн осталась в нераскрытом положении, космонавт Сергей Кудь-Сверчков проведет операцию стыковки в ручном дистанционном режиме, сообщил Роскосмос.

    Антенна системы КУРС должна была обеспечивать автоматическую стыковку корабля с МКС, передает РИА «Новости».

    Специалисты проводят контроль всех параметров полета и подготовку к стыковке в ручном телеоператорном режиме. Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что операция «регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур. Стыковку корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируют провести 24 марта в 16.35 мск.

    25 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе
    @ Christiane Oelrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории ученые смогли безопасно перевезти 92 антипротона по маршруту длиной четыре километра с помощью уникального портативного контейнера.

    Европейская организация ядерных исследований (CERN) протестировала систему доставки антиматерии, перевезя партию частиц на автомобиле, сообщает New Scientist.

    Эксперимент состоялся на четырехкилометровом участке дороги вблизи Женевы. Это стало первым шагом к созданию полноценного сервиса по доставке редкого вещества в различные лаборатории Европы.

    «Я очень рад, что мы сейчас на той стадии, когда возможна транспортировка антиматерии», – заявил представитель CERN Кристиан Сморра. По его словам, это был долгий путь, потребовавший множества усилий и напряженной работы всей команды, чтобы заставить технологию работать.

    Для реализации задачи ученые задействовали проект STEP – переносной контейнер с жидким гелием и мощными магнитными полями. Такая ловушка позволяет удерживать античастицы от аннигиляции, неизбежной при контакте с обычной материей. В ходе тестового заезда 92 антипротона успешно перенесли транспортировку и остались невредимыми.

    Джеффри Хангст из Орхусского университета отметил, что успех эксперимента открывает годы высокоточных измерений вдали от магнитных помех основного зала. Однако расширение географии доставки займет время, так как многие узлы комплекса закроются на модернизацию до конца 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям намеревались отправить грузовик с антипротонами в тестовый рейс.

    Между тем ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино установку мощнее коллайдера в ЦЕРН.

    24 марта 2026, 21:55 • Новости дня
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году

    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Весенняя аллергия в этом году стартовала раньше обычного: ольха уже зацвела, а при теплой погоде береза может раскрыть свои почки уже в апреле. При этом, чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы и сильнее симптомы, сказала газете ВЗГЛЯД врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева.

    «В этом году весенняя аллергия уже началась – зацвела ольха. Это случилось больше недели назад, и, судя по погоде, дальше концентрация пыльцы будет расти. И если весна останется теплой, то уже в апреле мы ждем старта цветения березы», – говорит Жоголева.

    Она отметила, что пик цветения березы традиционно приходится на майские праздники, однако точные сроки его завершения предсказать трудно. При холодной погоде оно может затянуться до середины июня, тогда как теплая весна, напротив, ускорит процесс – и цветение завершится уже к концу мая. При этом чем выше температура, тем больше концентрация пыльцы в воздухе и тем сильнее проявляются симптомы аллергии.

    «Если человек уже знает о существовании у себя аллергии, ему нужно посетить аллерголога-иммунолога. Врач назначит лечение. Прописанные препараты необходимо принимать каждый день, весь период цветения березы. Очень важно, что делать это нужно каждый день, даже если симптомов с утра нет», – замечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что основная цель терапии – предотвратить появление симптомов. При отсутствии регулярного лечения аллергия может прогрессировать, и со временем пациенту потребуется более интенсивная медикаментозная поддержка.

    Иногда может потребоваться и специальная диета. «Она нужна только тем людям, у которых есть перекрестная аллергия. Она проявляется зудом во рту, першением в горле, отеком губ, высыпанием вокруг рта», – объясняет Жоголева.

    При этом, по ее словам, людям с аллергией на пыльцу не требуется для профилактики исключать из рациона родственные ей растительные продукты – фрукты, овощи, зелень, орехи и бобовые. Но рекомендуется ограничить сладости, фастфуд и продукты глубокой переработки: исследования показывают, что их преобладание в рационе может утяжелять течение аллергии.

    «Важно знать, что для аллергии существует специальное лечение. Называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Это лечение, чем-то похожее по своему принципу на вакцинацию. В этом году его уже не успеть начать, его старт необходимо планировать за 3–4 месяца до начала цветения. Чтобы узнать, нужно это лечение или нет, необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу. Он подскажет, когда и как провести обследование, чтобы запланировать такую терапию», – заключила собеседница.

    Ранее аллерголог-иммунолог Лариса Фабер рассказала, что жизнь в мегаполисе может спровоцировать развитие аллергии, бессонницы и снижение концентрации внимания как у детей, так и у взрослых. Она пояснила, что жители больших городов, пытаясь защититься от инфекционных заболеваний, делают свою иммунную систему слабее.

    24 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Генетики раскрыли причину вымирания неандертальцев

    Tекст: Мария Иванова

    Древние неандертальцы пережили резкое сокращение численности и почти полную утрату генетического разнообразия после ледникового периода около 75 тыс. лет назад, выяснили ученые.

    Анализ ДНК неандертальцев позволил ученым проследить, как суровые климатические изменения привели к их исчезновению, сообщает New Scientist.

    Около 75 тыс. лет назад резкое похолодание вынудило неандертальцев сосредоточиться в юго-западной Франции, где их численность и генетическое разнообразие сильно сократились. Когда климат вновь стал мягче, вид расселился по большей территории, но большая часть линий уже была утрачена.

    Козимо Пост из Тюбингенского университета отметил: «Ближе к концу истории неандертальцев, должно быть, произошла смена популяции». Исследования ДНК десяти неандертальцев из разных регионов Европы и сравнение с предыдущими данными показали, что почти все поздние представители принадлежали к одной линии, возникшей около 65 тыс. лет назад.

    Учёные также обнаружили исключение – индивида Торина из Гротт Мандрен во Франции, чья ДНК относилась к древней родословной, что говорит о том, что отдельные ветви всё же пережили массовое сокращение численности.

    По мнению специалистов, жизнь малыми изолированными группами, насчитывающими от трёх до 60 особей, способствовала накоплению вредных мутаций и делала популяции особенно уязвимыми для случайных бедствий, что приблизило их исчезновение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи связали наличие генов неандертальцев с возникновением головных болей у современных людей.

    Специалисты рассматривали конкуренцию с кроманьонцами в качестве одной из версий вымирания этого древнего вида.

    Генетики также выделили уникальную и ранее неизвестную ветвь человеческого рода при изучении древних останков.

    23 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    В США метеорит рухнул на жилой дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесное тело распалось на части над штатом Техас, и один из обломков прошил насквозь кровлю частного здания недалеко от Хьюстона, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел в американском штате Техас, часть космического объекта угодила в частное домовладение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Объект развалился на несколько частей в воздухе, один из метеоритов пробил дыру размером с кулак в крыше дома к северу от Хьюстона.

    По данным экстренных служб, в результате редкого происшествия никто из людей не пострадал.

    Ранее в марте крупный метеорит массой около семи тонн взорвался в небе над американским штатом Огайо. Также небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    23 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Корабль «Прогресс МС-33» решили стыковать с МКС в ручном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским членам экипажа Международной космической станции предстоит взять на себя управление грузовым кораблем из-за технической неполадки с антенной, сообщил Роскосмос.

    Стыковка запланирована на 24 марта, после выхода на орбиту одна из антенн системы «Курс» не раскрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.

    «Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля «Прогресс МС-33» на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС», – добавили там.

    Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко отметил, что подобные операции регулярно отрабатываются на тренировках и понятны экипажу. Непосредственно стыковку проведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

    Напомним, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур 17 марта. Позднее носитель с космическим грузовиком стартовал к МКС.

    23 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Умер раскрывший генетическую природу рака нобелевский лауреат Джон Бишоп

    Tекст: Мария Иванова

    Лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп, открывший роль собственных генов в развитии рака, скончался в США в возрасте 90 лет от пневмонии.

    О кончине выдающегося исследователя пишет газета Washington Post. Сын ученого Элиот подтвердил, что отец умер 20 марта в одной из больниц Сан-Франциско.

    В 1989 году Бишоп удостоился Нобелевской премии за изучение генетических корней онкологических заболеваний. Совместно с коллегой Гарольдом Вармусом он совершил прорыв в понимании природы рака.

    Ученые доказали, что онкогены не являются чужеродными элементами, заносимыми вирусами, а присутствуют в здоровых клетках. Это открытие кардинально изменило подходы к диагностике и лечению болезни, передает РИА «Новости».

    Благодаря работе Бишопа внимание медиков переключилось на выявление факторов, запускающих мутации нормальных генов. Впоследствии были созданы эффективные препараты, блокирующие развитие опухолей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Дэвид Балтимор скончался в США на 88-м году жизни.

    23 марта 2026, 06:21 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту спутники CentiSpace-02 с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников CentiSpace-02 при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3», которая была запущена с морской платформы в Желтом море, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Запуск ракеты-носителя «Цзелун-3» состоялся с морской платформы в Желтом море у берегов восточной провинции Шаньндун, передает РИА «Новости». Ракета вывела на орбиту группу спутников CentiSpace-02, предназначенных для различных задач.

    В сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) отмечается, что запуск был полностью успешным. «Запуск прошел полностью успешно», – говорится в официальном заявлении.

    Ракета-носитель «Цзелун-3» – четырехступенчатая твердотопливная система, разработанная компанией China Rocket Co. Ltd., которая является частью Китайского исследовательского института ракетной техники. Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту около 1,5 тонны полезного груза и может одновременно отправлять в космос более 20 спутников. Конструкция ракеты позволяет выполнять как наземные, так и морские запуски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3» при запуске с морской платформы у побережья провинции Гуандун. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники ранее успешно провела два космических запуска с разных космодромов, включая отправку двадцатой партии низкоорбитальных интернет-спутников ракетой «Чанчжэн-8А» с острова Хайнань. Корпорация CASC также успешно запустила 16-ю группу низкоорбитальных аппаратов SatNet для развития национальной системы спутникового интернета.

    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    23 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Православный крест остался на острове в Антарктиде после экспедиции Конюхова

    Tекст: Вера Басилая

    Российский православный крест остался на острове Смоленск, где в 2027 году начнет работу новая станция для ученых, после экспедиции российского путешественника Федора Конюхова, сообщил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

    По словам Феоктистова, православный крест с иконами остался на острове Смоленск в Антарктиде после завершения экспедиции российского путешественника Федора Конюхова, передает РИА «Новости».

    Первым, что он увидел при визите на остров, был установленный рядом с палаткой Конюхова крест и российский флаг.

    «Этот крест – единственное, что по завершении миссии не надо было демонтировать, разрешено было его оставить», – отметил посол.

    Феоктистов подчеркнул, что Конюхов продемонстрировал силу человеческого духа, проведя более трех месяцев на острове среди пингвинов и морских слонов и реализовав важные для России и мира задачи.

    На острове также появились памятные титановые таблички: одна из них указывает сроки пребывания Конюхова, другая посвящена памяти первооткрывателей Антарктиды – Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

    В январе 2027 года на острове Смоленск начнет работу станция для молодых российских исследователей, строительство которой задумал Конюхов, она будет предназначена для геологов, антропологов и биологов.

    Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов уточнил, что это частно-государственный проект, предусматривающий установку двух автономных жилых модулей с электричеством, солнечными батареями и кухней – для мужчин и женщин отдельно. Модули доставят в декабре 2026 года, а первые ученые смогут приступить к работе уже в январе 2027-го. Исследования будут проходить поэтапно: группы специалистов будут находиться на Смоленске по две-три недели, после чего их сменят новые участники, а базой для смен останется станция Беллинсгаузен.

    Ранее Федор Конюхов вернулся из Антарктиды, где провел 111 дней на одиночной сезонной станции.

    Во время антарктической экспедиции Конюхов пережил три землетрясения, одно из которых едва не привело к падению камня на его палатку.

    Конюхов изучал влияние микропластика на континент.

    23 марта 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, что системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к дентальной имплантации, и коррекция его дефицита под наблюдением врача позволяют свести к минимуму риски отторжения импланта, сообщили в пресс-службе университета, отметив, что такой подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев.

    Специалисты Сеченовского университета нашли способ минимизировать риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D в крови пациентов, сообщает ТАСС. Ученые провели масштабное исследование продолжительностью десять лет, в котором участвовали 384 человека в возрасте от 18 до 50 лет с частичной адентией и дефицитом витамина D. Всем им под наблюдением эндокринолога назначали курс холекальциферола (витамина D3) в индивидуальной дозировке.

    Результаты исследования продемонстрировали впечатляющую эффективность метода: в 97,4% случаев импланты успешно прижились. Однако у десяти участников выявили периимплантит – осложнение чаще встречалось у пациентов с выраженным или тяжелым дефицитом витамина D (менее 20 и 10 нанограмм на миллилитр соответственно). В подгруппе с тяжелым дефицитом частота осложнения достигала 25%.

    Профессор Екатерина Дьячкова подчеркнула, что скрининг и последующая коррекция уровня витамина D значительно повышают шансы на успех имплантации. При небольшом дефиците начинать процедуру можно до завершения курса витаминов, но при тяжелом недостатке сначала обязательно провести коррекцию под контролем специалиста.

    Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Applied Sciences (MDPI).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые повысили надежность саморастворяющихся медицинских имплантатов за счет новой технологии обработки магниевых сплавов. Ученые Южного федерального университета создали материал для «умных» костных имплантатов на основе минерала брушита, превращающегося в ткань, близкую к натуральной кости. Исследователи Томского политехнического университета разработали способ регулировать упругость титановых имплантатов под характеристики костной ткани человека с помощью 3D-печати.

    25 марта 2026, 10:32 • Новости дня
    Физики: ИИ позволит решить фундаментальные проблемы науки в ближайшие пять лет
    @ Alexander Limbach/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые на международном форуме физиков обсуждение возможностей искусственного интеллекта вызвало острые разногласия о будущем самой профессии и научных открытий, отмечает New Scientist.

    Участники Глобального саммита Американского физического общества в Денвере, собравшего 14 тыс. исследователей, активно использовали чат-боты для разъяснения сложных терминов в реальном времени, передает New Scientist.

    Слушатели лекций массово обращались к искусственному интеллекту с просьбами объяснить значение таких понятий, как «трансмонные кубиты» или «спинтроника».

    Главной темой дискуссий стала применимость технологий в реальных исследованиях. Мэтью Шварц из Гарвардского университета рассказал, что чат-бот Claude от Anthropic способен решать задачи уровня докторантуры. Ученый отметил, что работа над исследованием в области квантовой теории поля заняла у него около двух недель, тогда как студенту потребовалось бы на это два года.

    Шварц выразил уверенность, что благодаря ИИ фундаментальные проблемы физики, включая объединение квантовой теории с общей теорией относительности, будут решены в ближайшие пять лет. По его мнению, сотрудничество с нейросетями позволяет каждому исследователю стать эквивалентом Альберта Эйнштейна.

    Другие эксперты призвали к осторожности, указывая на сложность проверки генерируемых нейросетями данных и риск получения правдоподобных, но ошибочных результатов. Представитель Американского физического общества Рэйчел Берли добавила, что резкий рост числа научных статей, написанных с помощью ИИ, уже создал чрезмерную нагрузку на систему рецензирования.

    В завершение дискуссии Мэтью Шварц предположил, что людям останется роль «оценщиков вкуса», определяющих значимость тех или иных проблем. «Я боюсь, что некоторые вещи могут ухудшиться, прежде чем станут лучше. Это удивительно, но и немного страшно», – резюмировал физик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нейросети уже несколько лет применяются для решения сложных задач в астрофизике и поисках новых частиц на ЦЕРН.

    Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня.

