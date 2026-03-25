Глава ЕЦБ заявила о грядущем энергетическом шоке для еврозоны

Tекст: Валерия Городецкая

«Мировые запасы нефти сокращаются буквально в эти минуты, а последние танкеры с СПГ, которые загрузились в Персидском заливе до начала войны, сейчас прибывают в пункты назначения, а это означает, что полный эффект от выпадающих поставок еще только предстоит ощутить», – сказала она, передает РИА «Новости».

По оценке Лагард, если нынешний энергетический шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, останется ограниченным только энергетическими рынками, его влияние на инфляцию в целом может быть незначительным. Однако она отметила, что при эскалации или затягивании конфликта эффект может быстрее распространиться на всю экономику.

Лагард отдельно подчеркнула, что еврозона, являясь чистым импортером энергии, вынуждена воспринимать рост цен на энергоносители как своего рода «налог на условия торговли». По ее словам, такие ценовые шоки неизбежно должны будут принять на себя в той или иной форме работники, компании и государства.

Агентство Bloomberg писало, что Европу ждет многолетний энергетический кризис.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

Энергетический кризис в ЕС, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.