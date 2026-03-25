ERR: Врезавшийся в электростанцию в Эстонии БПЛА запустили с Украины

Генеральный директор Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон заявил: «Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник», передает ТАСС.

По данным спецслужбы, на БПЛА якобы было оказано техническое воздействие в российском воздушном пространстве, что привело к отклонению курса и его дальнейшему падению на территории Эстонии.

Напомним, в ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат задел дымовую трубу электростанции в деревне Аувере в Эстонии, не причинив ущерба энергетической инфраструктуре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летательный аппарат, запущенный с Украины, пересек воздушное пространство Латвии и упал на границе с Белоруссией.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас ранее заявил, что дрон, упавший в Варенском районе, вероятнее всего, принадлежал Украине. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин был вызван в эстонский МИД по обвинению в нарушении воздушного пространства страны.